傳海底撈8/23通過聆訊 上市定價區間90-120億美元 基礎投資者曝光

來自「IPO 早知道」的獨家訊息指出，海底撈將於 8 月 23 日通過港交所聆訊，上市定價區間 90 億至 120 億美元 (約港幣 706 億至 942 億元)，相當於 2019 年預估淨利的 22-28 倍本益比。

海底撈將於一週後開始路演，IPO 主承銷商是高盛和招銀國際，基礎投資者的角逐已經進入最後階段。海底撈將選擇 1 家國際長線基金、1 家主權基金和一家大型中資基金成為基礎投資者，目前最有可能勝出的是貝萊德、中投和高領資本。海底撈將於 9 月中下旬正式在港交所上市。

據招股書顯示，海底撈 2017 年營收總額達到人民幣 106 億元，較上年同期的人民幣 78.08 億元增長 36%；淨利人民幣 11.94 億元，較上年同期的 9.78 億元增長 22%。海底撈已晉身中國國內首家營收超百億的餐飲企業。其中，2017 年其外賣業務營收接近 2.2 億元。服務顧客超過 1 億人次。

截至 2017 年底，海底撈門店數量已達到 273 家；2018 年計畫開設 180 家至 220 家新店，目前海底撈共有餐廳 320 家，包括位於台灣、香港及海外新加坡、韓國、日本及美國等地的門店。

目前，海底撈每間新餐廳的開業需要人民幣 800-1000 萬元投資，由於大規模開店，海底撈 2017 年資本開支達到了人民幣 15.18 億元。