傳海底撈一週後路演 9月10日港股IPO

據獨角獸早知道獨家消息，大陸連鎖火鍋店海底撈將於一週後開始路演，知情人士透露，海底撈初步定於 9 月 10 日赴港 IPO。海底撈對消息來源不予置評。

海底撈 5 月 17 日向港交所遞件申請上市，該公司於 1994 年創立，目前已成長為一家年營收超過人民幣百億、淨利超過人民幣 10 億元的餐飲巨無霸。

截至 2017 年底，海底撈門店數量已達到 273 家；2018 年，海底撈計劃開設 180 至 220 家新店，目前共有餐廳 320 家，包括位於台灣、新加坡、韓國、日本以及美國等地的門店。

業內人士指出，海底撈 3 年前就開始上市前審計工作。在中國火鍋餐飲集團 20 強中，海底撈居首，緊跟其後的是早已在香港上市的呷哺呷哺 (0520-HK)。

財報顯示，呷哺呷哺 2017 年營收規模為人民幣 26.6 億元，約為海底撈的 1/3；淨利為人民幣 4.2 億元，同樣是海底撈的 1/3。並且 2017 年呷哺呷哺的翻桌率為 3.3，海底撈翻桌率則達到 5，目前呷哺呷哺市值約為港幣 150 億元，本益比 30 倍，對未來海底撈上市具有有不小的想像空間。

海底撈這次上市集資，擬將所得資金的其中 60%，用於擴充業務；有 20% 用於開發及實施新技術；約 15% 用於償還招商銀行 (香港) 及花旗銀行中國的 1 年期貸款融資；餘額用於營運資金所需。其從招商銀行香港及花旗中國取得的額度分別為人民幣 8.5 億及人民幣 4000 萬元。