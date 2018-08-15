【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，因企業業績穩健加上土耳其憂慮緩和。道瓊斯指數上升 0.4% 至 25,300 點；標準普爾指數上升 0.6% 至 2,840 點；納斯達克指數上升 0.7% 至 7,871 點。

油價週二上升，美元走強抵消股市反彈帶來的利好，紐約 9 月期油下跌 0.2% 至每桶 67.04 美元。金價上升，紐約 12 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,200.7 美元。

香港和內地股市週二下跌。科網軟件股領跌，其中閱文集團（772.HK）人民幣 155 億元收購控股股東騰訊（700.HK）電視劇業務，前者股價下挫 17.0%，金山軟件（3888.HK）發布盈利預警，股價急跌 18.8%；多隻教育股發布澄清公告指民促法修訂草案不會對營運造成重大不利影響，股價普遍反彈。個股方面，光大國際（257.HK）中期股東應佔溢利按年增加 22.6%，同時宣布折讓 31.4%27 供 10，股價下跌 21.1%；舜宇光學（2382.HK）上半年股東應佔溢利僅同比增長 1.8% 遠遜預期，股價大跌 24.1%；安踏體育（2020.HK）中期股東應佔溢利按年大增 34.0%，惟股價下跌 10.1%。恒生指數下跌 0.7% 至 27,753 點，國企指數下跌 0.2% 至 10,744 點，香港股市成交金額增加 22.7% 至 1,024 億港元。上證綜合指數下跌 0.2% 至 2,781 點，滬深兩市成交金額減少 11.9% 至人民幣 2,682 億元。騰訊（700.HK）將於今日公布業績。

◆ 行業及公司新聞

◇ 萬洲國際（288.HK）公布 2018 年上半年業績，收入 112 億美元，按年上升 4.8%，但由於美國生鮮豬肉經營利潤轉盈為虧（利潤同比減少 2.1 億美元），股東應佔溢利 5.1 億美元，按年下跌 7.7%。建議派發中期股息每股 0.05 港元，同比持平。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 178 萬股，相當於現有股本 0.136%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.485%。

◇ 耐世特（1316.HK）公布 2018 年上半年業績，收入 20.5 億美元，同比上升 3.7%（匯率調整後增幅為 1.1%），受惠於有效稅率下降抵消毛利率下降的負面影響，股東應佔溢利按年增長 11.1% 至 2.0 億美元。截止 6 月底，公司已簽約訂單量環比增加 4.2% 至 249 億美元。

◇ 安踏體育（2020.HK）於昨天收盤後舉行業績發布會，公司目標 2018 年全年收入增速與上半年相若，而 Fila 2017-2020 年收入之複合年均增長率預期從此前約 30% 上調至 50%。上半年毛利率改善主要受惠於毛利率較高的 Fila 及電商渠道貢獻增加。下半年推廣費用佔收入比重預計與上半年相若，上半年佔收入比重上升大部分與奧運會有關。Fila 經營溢利率已與 Anta 相若，但其他品牌於上半年錄得人民幣數千萬元的虧損，並由於下半年可能更大投入推廣新品牌，虧損幅度或有機會環比增加，但預期此後每年收窄。

◇ 舜宇光學（2382.HK）於昨天舉行業績發布會，公司目標 2018 年手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組出貨量增速分別為 45%-50%（此前為 30%-35%）、30%-35%（與此前目標一致）及約 20%（此前為 15%-20%），較此前預期略有上調。上半年毛利率同比下跌，公司認為若人民幣匯率沒有大幅波動、內部調整效率改善、及客戶採用更多附加值較高之產品、下半年毛利率環比改善機會率較高。上半年經營費用佔收入比重僅為 6.9%，雖然公司表示下半年研發開支佔收入比重預計將環比上升，但 2018 年經營費用佔收入比重預期約為 8%，為此前 8.0%-8.5% 目標之上限。2018 年資本開支預測則從約人民幣 20 億元增加至約 26 億元，主要因手機鏡頭板塊及新基地之開支有所增加。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)