投資大亨舉白旗 Cignag將收購Express Scripts 

保險公司 Cigna (CI-US) 將以 520 億美元的價格收購藥品福利管理公司 Express Scripts (ESRX-US) 以來，屢遭美國投資大亨也是 Cigna 股東之一的 Carl Icahn 反對，而本周 Icahn 宣告他不再反對這筆交易。

Carl Icahn 表示，他反對這筆交易的主因是 Cigna 提出的收購價格過高。上週他表示會極力遊說 Cignag 其他股東投下反對票。先前他以監管風險以及亞馬遜威脅為由，呼籲其他股東在 8 月 24 日投票反對 Express Scripts 的合併案。

然而，週一 (13 日) Icahn 已經改變立場，表示不再反對這筆交易。

Carl Icahn 接受 CNBC 採訪時表示，他不再阻止 Cignag 收購 Express Scripts 是因為阻止這場交易是不可能的，沒有結果的戰鬥是沒意義的。

「根據投顧公司的說法，意見衝突太大了，我們意識到我們無法贏得勝利，沒有必要為了戰而戰。」Carl Icahn 表示。

代理投顧公司 Glass Lewis & Co 和機構股東服務公司 ISS 表示他們將支持該交易，避險基金 Glenview Capital Management 也表示將支持併購。

受到亞馬遜準備進攻醫療保險零售市場的威脅，迫使保險公司 Cigna 與藥品福利管理公司 Express Scripts 進行垂直整合。

3 月 8 日 Cigna 於宣布併購 Express Scripts，有助於壓低醫療保險成本，未來訂價具有更多籌碼。