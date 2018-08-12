〈鉅亨看世界〉阿里巴巴的競爭武器

阿里巴巴集團 (BABA-US) 將在 23 日美股開盤前，發布截至 6 月底的一季財報，儘管 ADR 表現不如去年亮眼，但分析師認為股價是受到整體科技股漲勢中斷以及美中貿易戰影響，該公司在基本面仍良好，事業體具競爭性。

MKM Partners 的分析師 Rob Sanderson 指出，阿里巴巴上 1 季的表現可能不會太亮眼，但這不是因為公司特定的因素造成的，而是中國整體經濟增長減緩，導致該公司 ADR 價格表現疲弱。

Sanderson 認為阿里巴巴在下半年將有所增長，他重申對阿里巴巴「買入」的評級，目標價格為 280 美元，大幅高於 9 日收盤價格每股 177.19 美元。

阿里巴巴股價日線走勢圖

阿里巴巴被稱為「中國亞馬遜」，但實際上該公司的業務不僅限於電子商務，亦涉及雲端服務與線上串流媒體，同時透過策略投資，阿里巴巴跨足線上支付與社群平台。

財經部落格《Seeking Alpha》的專欄作家 Julian Lin 整理出阿里巴巴的優勢與機會，並指出該公司擁有強勁的營收增長前景，本益比處於可接受的水平。

電子商務

阿里巴巴的電子商務平台可分為 B2C 的天貓商城以及 C2C 的淘寶，兩個平台的網站成交金額 (GMV) 不斷攀升。在過去一季，淘寶的月活躍用戶月達 6.17 億，穩坐大陸電商龍頭寶座。天貓則擁有許多品牌進駐，截至今年 3 月 31 日，該平台有超過 15 萬個品牌。

雲端服務

阿里巴巴的雲端服務阿里雲，在 2018 會計年度，營收年增 101% 至約 21.35 億美元，主要由於付費用戶數增長強勁，以及客戶平均營收攀升。阿里雲在近期獲得許多國際大客戶，如中國石油天然氣公司、馬來西亞數位發展局與國泰航空。

線上串流媒體

優酷為線上串流平台，與 YouTube 非常類似，而中國市場與美國市場不同之處在於，中國的線上串流領域充滿競爭，優酷的對手包括愛奇藝和騰訊視頻。優酷被涵蓋在阿里巴巴的「數位媒體和娛樂」部門，該部門去年的營收增長率為 34%，日均用戶增長高達 160%。

策略投資

阿里巴巴擁有螞蟻金服 33% 的股權，而支付寶屬於該公司，去年該線上支付平台的全球年活躍用戶達 8.7 億。此外，阿里巴巴擁有新浪微博 31% 的股份，使其涉足社群平台。

財務表現

阿里巴巴核心業務表現亮眼，使其繳出良好財報表現，在 2019 年會計年度，該公司預測營收將年增 60% 以上，以市值 4840 億美元計算，阿里巴巴的本益比為 47.5。

營收與經調整後 EBITA 增長率

此外，如同其他大型科技股，阿里巴巴擁有強勁的資產負債表，截至最新一季，阿里巴巴的現金和等值餘額為 327 億美元，債務為 189 億美元，股權投資總額為 223 億美元。

潛在機會與風險

中國存託憑證 (CDR)

阿里巴巴於美國紐約證交所上市，這代表著許多中國投資者無法直接購買該公司股票，若該公司發行 CDR，將使該公司股票變得更具流動性。Julian Lin 認為，此舉可能會在今年下旬發生。

太過依賴中國市場

阿里巴巴所面臨最大的核心問題為，在美國的能見度相對較低，平台的用戶主要來自中國市場，中國的經濟增長將對該公司有所影響，以目前來看，中國經濟增長有所放緩，但仍持續擴張中。