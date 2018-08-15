兩樣情！美國黃豆創產量新高 中國東北黃豆玉米慘逢乾旱

在美中貿易摩擦中備受矚目的黃豆，現在在兩國的發展卻是截然不同，美國黃豆在天氣良好加持下，今年產量有機會再創新高，現在卻少了中國市場，價格恐再下探；反觀中國東北這邊，卻遇上罕見高溫，包括黃豆與玉米卻遇上大面積乾旱，產量恐大受影響。

因碰上關鍵生長期天氣良好，美國農業部預測 2018-2019 年度黃豆產量可望來到 45.86 億蒲式耳，超過先前預期的 44 億蒲式耳。不過，黃豆大豐收對農民來說可不是好消息，尤其以往仰賴的中國市場現在又為了貿易摩擦，被加徵 25% 的稅，美國農業界相當擔心多年來建立的黃豆銷售市場會因貿易戰升級而逐漸萎縮。

儘管美國政府提供 120 億美元的補貼，但農民卻不領情，認為完全無法彌補他們在中國與墨西哥等重要市場的長期損失。種種消息導致上週五美國期貨價格大跌 4.78%，創下三年來最大單日跌幅。到了這禮拜才稍稍回神，週二 (14 日) 美國黃豆價格漲幅逾 1%，8 月與 9 月期貨分別上漲 11 美分，收在 8.645 美元和 8.6825 美元。

美黃豆日線走勢圖 (近一年以來表現)

而世界另外一頭的中國東北，卻正飽受嚴重乾旱威脅，今年發生嚴重春旱，很多玉米都沒有結棒，預估今年產量恐減少兩到三成。不僅玉米長不好，市場最關注的黃豆也出現農民種植意願不強的情況。

雖然今年中國對東北三省實施玉米與黃豆補貼，尤其黃豆補貼力道還強過玉米，但由於去年黃豆種植收益遠低於其他糧食品種、銷售不便，加上今年利多政策出爐相對較晚，預計今年中國黃豆種植面積仍然小幅下降。

有大連農民指出，種黃豆比種玉米更麻煩，當地十年有九旱，種晚了怕出不來，種早了又長不高，光是種植時機就夠令人費心。加上各種蟲害都得防治，光蚜蟲就要打兩遍，開花期又要防止捲葉蟲，投入成本高，整體算下來，1 畝黃豆的淨利也就比 1 畝玉米高人民幣 100 元，若沒有大商所的保險 + 期貨和政府補貼的話，農民肯定不願意種。

市場預計，今年中國黃豆播種面積約 1.15 億畝，比去年同期減少 200 萬畝，減幅 1.70%；如果後期天氣正常，預計今年國內黃豆產量約 288 億斤，比去年同期減產 5 億斤，減幅 1.71%。

目前中國豆一期貨盤面價格小漲，至截稿為止漲幅 0.43%，報 3777。上週豆一盤面價格漲幅逾 5%，主要是受中美貿易摩擦升級引發。

魯證期貨農產品研究員蔣博恒表示，除了東北乾旱外，資金方面對於黃豆行情也有一定影響。

豆一期貨走勢 (圖自新浪財經)

蔣博恒表示，近來中國有資金開始配置國內一些農產品與農產品類股。他指出，這是因為人民幣匯率的貶值可能會讓一些需要進口的原材料出現輸入型通膨，加上基本面利多，帶動黃豆這一輪上漲。