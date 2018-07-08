高爾夫鑄件廠擴大投資 復盛應用入主航太零組件廠嘉盛華

高爾夫球頭廠競相以本身的核心複合材料、鑄件核心技術強化發展多元事業，即將於本 (7) 月送件申請上市的復盛應用科技 (6670-TW)，在原有美國航太金屬零組件廠外，再以 2.26 億元入股南台灣的嘉盛華科技近 7 成股權。

復盛應用科技的入股台灣嘉盛華科技，除以結合該公司既有在美國航太零組件廠資源擴大嘉盛華營運規模之外，也將有助該公司在非高爾夫產品的營收成長。

復盛應用科技將申請上市交易，也使台北股市的高爾夫球具類股成為由明安 (8938-TW)、大田 (8924-TW)、鉅明 (8928-TW) 與復盛應用科技 4 鉅頭爭霸的局面，其中以復盛應用科技在高爾夫球具的生產規模最大，而明安則是跨足複合村料生產並為美商蘋果公司認證的前 200 大零組件供應商，而大田則跨足給水設備的「水五金」及自有品牌碳纖自行車「VOLANDO」的生產。

由復盛應用科技入股 69.74% 股權的嘉華盛科技目前股本 1.95 億元，該公司成立於 2001 年，初始技術來源為南部金屬工業研究發展中心 (MIRDC) 的技術移轉案， 初期從事於精密鑄造及砂模鑄造的產品生產。復盛應用科技主管指出，嘉華盛科技於 2007 年取得 AS9100 航太品質管理系統認證及 NADCAP 航太特殊製程認證之後朝向航太專業鑄造廠之路邁進，轉型至 2014 年已成長至包括漢翔 (2634-TW)13 家航太客戶。

嘉華盛為酲際航空引擎油路控制系統及液壓控制系統供應鏈成員，去年營運處於盈餘狀態，目前仍朝向如含銅高強度鋁合金及鎳基超合金產品開發，以提高產品附加價值，向更專業的航太市場開發。

復盛應用科技去 (2017) 年全年營收 141.23 億元，年增 4.4%；該公司公布去年稅後純益 13.84 億元，每股純益 11.68 元，股東會日前也決議配發每股 9 元現金股利，復盛應用的去年營收、獲利及股利都居高爾夫球頭類股之冠，同時，復盛應用科技去年股利案將在 7 月 13 日除息；同時，復盛應用科技的上市案送件時間點，將在除息日期之後。