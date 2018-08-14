〈隆達展望〉Q3起毛利率逐季走高 滁州新廠整合效益明年顯現

LED 一貫廠隆達 (3698-TW) 今年第 2 季較首季轉盈，每股純益為 0.02 元。展望第 3 季，隆達董事長蘇峯正今 (14) 日表示，第 3 季整體營收預估將持平，且在汰除毛利率表現較差的燈具業務後，第 3 季毛利率表現可望優於去年同期，並逐季走高；滁州新廠產能將於第 4 季初全部到位，整體生產效率提升後，整合效益明年起就陸續可見。

隆達今年持續調整產品組合，蘇峯正表示，第 3 季起照明燈具成品出貨將大幅減少，保留高階特殊應用，第 4 季會停止毛利較差的燈具成品業務，但其他包括背光與新事業等領域，營收表現可望持續向上，第 3 季整體營收預估將持平，且在汰除毛利率表現較差的燈具業務後，第 3 季毛利率表現可望優於去年同期，並逐季走高。

隆達位於中國安徽省的滁州新廠產能將於第 4 季初全部到位，蘇峯正表示，該廠區生產項目包括背光與照明的封裝、燈條、模組與晶粒後端測試，將原先分散在 2 個基地的製造生產集中於一處，人員管理效率將會提升，也將對供應鏈做更好的整合，台灣廠區則以 3D 人臉辨識、Mini LED 背光顯示等新事業技術生產為主。

為有效集中供應鏈，蘇峯正表示，會請封裝用的主要材料廠、如 PCB 廠，到滁州新廠蓋「廠中廠」，藉此節省運輸包裝等相關成本，優化供應鏈管理，供應商在滁州廠區設廠時間預計需 9 個月，供應鏈集中效益可望於明年下半年顯現，至於整個滁州新廠的整體生產效率提升後，整合效益明年起就陸續可見。

隆達目前產品主要分為四大部分，包括背光、照明、車用與新應用等，今年上半年背光營收占比超過 6 成，全年可望超過 7 成，由於屬背光產品別的 Mini LED 新技術應用，已於第 3 季陸續出貨，明年背光比例可望持續攀升。