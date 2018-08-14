從日股的強勢反彈來看 土耳其風險究竟有多大？

近幾天，土耳其貨幣里拉出現暴跌，日本股市也跟着「嚇」 跌了。在短短兩天內，東證股價指數（Topix）跌幅累計超過 3%，日經 225 指數在過去兩個交易日的跌幅同樣也超過 3%。

當土耳其里拉和其它新興貨幣奔潰時，日元會成為避險貨幣而備受市場追捧。日元被動升值後，就可能影響日本出口商品的利潤率，進而對上市公司的盈利前景感到悲觀，大公司股票遭到拋售，這是新興市場貨幣下跌引起日元下跌的邏輯。

不過，日本股市周二便結束了大跌，出現強勢反彈行情。日經 225 指數收漲 2.15%，創下今年 3 月以來的最大單日漲幅。同日，土耳其里拉近日來首次出現反彈，日元的升勢也得到緩解。

不過，在匯率因素之外，市場分析人士普遍認為，日本股市周二大幅反彈的主要原因，是土耳其貨幣危機的影響力是有限的。日本股市的投資者漸漸意識到，自己對土耳其問題「反應過度」。

Pictet 資產管理有限公司日本投資負責人 Hiroshi Matsumoto 對彭博社表示，投資者確實對日本股市有些過度反應。他對日本股市持積極看法，認為土耳其危機不會對日本產生直接的影響。

CNBC 援引北方信託 (Northern Trust) 財富管理首席投資官 Katie Nixon 的分析稱：

在伊斯坦布爾證交所 (Istanbul Stock exchange) 交易的土耳其股票總市值，都沒有奈飛（Netflix）一家公司的市值高，這樣的一個國家怎麼會造成如此大的破壞？這完全是直接和間接的影響所造成。有些新興市場國家的貨幣相對疲軟，且嚴重依賴外部融資(主要以美元為基礎)。因此令人擔憂的是，在土耳其發生的事情可能不會只停留在土耳其。

Nixon 表示，儘管此次危機似乎不會對全球產生重大影響，但美元走強加上新興市場貨幣走軟可能加劇這一問題。

此前的希臘、塞浦路斯、義大利等歐元區國家的債務危機，以及更早的阿根廷、馬來西亞、巴基斯坦的經濟危機對全球經濟的影響均相對有限。雖然其中一些國家向國際貨幣基金組織尋求援助貸款，但上述國家中，沒有一個國家的經濟危機引發了全球恐慌。

雖然此次土耳其危機的影響仍和過往一些國家一樣，很難引起全球金融動盪，但很顯然，市場中的投資者更擔心其成為「黑天鵝」事件，會觸發 1997 年亞洲金融危機那樣看似可控的全球性危機。