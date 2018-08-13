〈土耳其貨幣危機〉新興市場貨幣遭殃 南非蘭德、印度盧比重貶

土耳其爆發貨幣危機，市場擔憂情緒升溫，其他新興市場貨幣也遭殃，南非蘭德、印度盧比亦重貶。

台北時間週一晚間 7 點 02 分，Investing.com 數據顯示，美元兌土耳其里拉上揚 8.25%，至 6.93。

2018 年以來，里拉兌美元跌逾 4 成。

根據 CNBC 報導，週一南非蘭德一度重挫 10%，至 2016 年 6 月以來最低；印度盧比兌美元，一度貶至 69.71，創歷史新低。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

美國總統川普上週下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍，里拉兌美元跌勢因此加劇；但土耳其總統 Tayyip Erdogan 不甘示弱，並稱在這場經濟戰中，土耳其不會輸。

市場憂心，土耳其恐引爆金融危機；諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 日前示警，若土耳其未能妥善因應，亞洲金融風暴恐重演。

土耳其央行週一公布一系列穩定金融措施，里拉跌幅隨之收斂，但全球股市已遭重創，MSCI 亞太指數下跌 1.7%，成員股市值蒸發 3000 億美元。

土耳其央行宣布，將所有里拉債務準備金率，下調 250 個基點；3 年內到期的銀行外匯債務準備金率，下調 400 個基點。

上述調整，預計可釋出約 100 億里拉 (約 60 億美元) 的流動性；消息一出，帶動里拉自歷史低點 (7.24 里拉 兌 1 美元)，回升至 6.4。