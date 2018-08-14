三星股價「吊車尾」削價競爭搶市佔

三星電子 (Samsung Electronics) 無論是在半導體市場、智慧型手機整體獲利都在全球市場競爭中逐漸落居下風，甚至不惜削價競爭保住全球市占，反映在今年疲軟的股價上，三星是科技類股表現最差的個股。

今 (14 日) 日下午截稿前，三星電子 (005930-KR) 股價小漲 0.67%，來到每股 45350 韓元，年初迄今已下滑了 11%，市值蒸發 390 億美元，和去年股價大漲 41% ，好比昨日黃花風光不再！

三星年初迄今股價已下滑了 11%。

和美國與其他亞洲主要科技股相比，三星股價表現敬陪末座。目前市值來到 321.68 兆韓元 (約 3055 億美元)。

三星今年股價表現不佳的主要原因有兩個，全球記憶體和半導體成長放緩，以及手機銷售低於預期。

三星今年可說是只倚靠金雞母半導體業務獨撐大局，最新財報顯示，該業務佔銷售額的 37%，卻占了第二季財報利潤的 78%，至 21.99 兆韓元 (約 196 億美元)。

但由於全球記憶體和半導體庫存塞爆，加上中美貿易戰的衝擊，三星及同業可能會啟動激烈殺價戰，下半年獲利將陷入苦戰，也引發投資者信心動搖。

摩根史丹利的報告中指出，半導體行業庫存不斷上升，抬高售價將變得更加困難；然而三星不為所動，在第二季財報中樂觀表示，下半年晶片市場將保持穩固發展。

三星在今年中國市占僅 1%。(圖：Counterpoint Tech Market Research)

由於中國手機品牌崛起，三星在中國和印度等全球兩大手機市場相繼面臨巨大的挑戰。加上去年三星推出的旗艦機種 S9 銷售無力，今年上半年手機銷售成長放緩、蘋果不再獨厚其 OLED 業務，都讓三星行動業務成長不如預期。

根據 IDC 最新數據顯示，三星全球第二季手機出貨量較去年同期減少了 10.4%，但來自中國華為和小米手機年增銷售量卻飆高 40% 以上。

2018 第二季智慧型手機廠牌市占比。(圖：IDC)

第二季三星為了搶攻全球市占，更不惜將手機削價競爭，並推出旗艦機種與新產品來因應挑戰。

根據市調公司 Counterpoint Research 周二 (14 日) 公布數據顯示，三星在 4 月至 6 月期間的智慧型手機平均銷售價格達到 247 美元，遠低於美國蘋果和其他中國大廠。蘋果手機平均售價為 724 美元、Oppo 為 275 美元、華為是 265 美元、Vivo 為 259 美元。

Counterpoint Research 指出：三星是智慧型手機七大品牌中，三星是唯一一家降低平均價格的廠商，

Counterpoint Research 的研究主管 Neil Shah 表示，三星在中國、歐洲和美國等主要市占已下降，在這些市場可以傾銷較高的手機價格，但三星目前手機主要銷售印度，該市場是以低價機型為主，故產生了連鎖反應。

Shah 認為，三星高單價的優質機種 S9 旗艦機種的光環不再，目前唯一的市場在韓國，而且是非常小的市場。

三星近期搶先推出最新的旗艦機種 Galaxy Note 9。(翻攝：三星官網)

為搶攻下半年手機旺季，三星近期搶先推出最新的旗艦機種 Galaxy Note 9，要價 1000 美元，企圖扭轉一蹶不振的行動業務。

三星 IT 和行動部門負責人孔東金更在昨日 (13 日) 透露，三星將推出世界首款可彎曲螢幕的 Galaxy X 手機，希望透過這款殺手鐧級的新機帶動未來手機銷售。

消息人士預期，為搶頭香，三星最快可能在 iPhone 新品發布會後推出。

除此之外，三星近期也公告計畫在未來三年內，投資約 220 億美元在 AI 和 5G 等領域，尋求在手機和記憶體以外的新成長動能。