和勤第二季獲利創七年來單季新高 上半年每股賺0.76元

高端精密沖壓大廠和勤精機 (1586) 公佈季報，第二季合併營收 6.51 億元，年增 43.37%，稅後淨利 4211 萬元，每股稅後盈餘為 0.56 元，單季營收創歷史新高，獲利則創七年來單季新高。累計上半年營收 12.54 億元，年成長 25.71%，稅後淨利 5727 萬元，年成長 2970%，EPS 為 0.76 元。和勤自去年下半年進行整改，陸續出售非核心業務資產，致力於精沖本業的技術與設備投資，整改成果於今年逐步顯現，策略性接單與控管成本的調整下，第二季平均毛利率 19%，較第一季增加 3 個百分點，隨著新產品的量產，將可帶動平均毛利率上揚。



和勤表示，下半年汽車零件主要客戶均有增量計畫，硬碟機構件 (VCM Plate) 高階機種出貨增加，新產品電池殼殼體、雙金屬配油盤量產，預估業績可望穩健樂觀。



和勤精機為大中華地區第二大精沖廠，汽車零件與硬碟機構件兩大業務穩定增長，和勤表示，下半年是中國車市旺季，加上公司新產品電池殼殼體、雙金屬配油盤等陸續量產，下半年展望穩健樂觀。



在汽車零件方面，和勤是德國 VW 集團 Tier1 供應商，至於其他的中國自主品牌車廠客戶，和勤屬於 Tier2 廠商，上半年汽車零件營收 7.39 億元，佔集團營收比重 58.97%；硬碟機構件 (VCM Plate) 的終端客戶為 Seagate 與 WD，上半年 VCM Plate 營收 4.5 億元，佔集團營收比重 35.91%。



展望下半年，汽車零件主要客戶均給出增量計畫，和勤獨供 Tesla 的繼電器基座也會隨著 Model 3 提高產量而增加；硬碟 (HDD) 的雲端、物聯網等商業應用高階機種需求成長，和勤高階機種出貨增加，下半年亦有部分 HDD 新產品進入量產；其他新產品部分，電池殼殼體將在第四季量產，雙金屬配油盤有 10 個產品已量產，其他新產品卡車離合器片、紡織機械、變速箱駐車機構小總成件等都在開發進行中。



因應業務拓展，和勤也將啟動擴產計畫，大陸嘉興和新廠在年底將在現有四個車間外再增建第五車間，淮安和新廠則將於 9 月重新啟動發展汽車 AM 市場，台灣中科四期二林園區將於 9 月 17 日舉行聯合動土典禮，未來硬碟產線將移回台灣生產，大陸廠則全數生產汽車零件，預計 2020 年底完成擴產計畫。