三星S9與S10訂單加持＋mini LED第四季出貨 同泰H2有望虧轉盈

軟板廠同泰 (3321) 受惠於三星 S9 訂單加持，業界傳出，不單 7 月單月已達損平，第三季更有望打平或微幅獲利，第四季則在三星 S10 訂單到位的挹注下，單季有望繳出獲利成績單，營運具備轉機性；而因客戶需求旺盛，產線供給吃緊，同泰擬在第四季辦理增資。同泰目前營運重心主要在軟板與 LED 用載板兩大領域，目前單月損評點約在 2.2 億元到 2.3 億元，第三季營運成長動能主要取自，7 月份開始供貨三星 S9 用無線充電接收端軟板，帶動 7 月營收逾 2.29 億元，而因第三季軟板產線出貨強勁，法人圈估計，同泰第三季有望打平或是微幅獲利。



而進入第四季以後，同泰來自三星 S10 的無線充電用軟板訂單預計 11 月到位，加上供應給 mini LED 用載板開始量產，在此兩大利多加持下，同泰第四季不單營收可望顯著上揚，單季也有望繳出不錯的獲利成績單。



雖然同泰下半年營運具備轉機性，但今年全年依舊有不小的虧損，營運真正明顯轉好，全年重回獲利軌道，得等到 2019 年。因應後續客戶訂單需求強勁，同泰將導入量產，mini LED 目前產能 1 萬平方米將擴充到 2 萬平方米，軟板部分目前 4 萬平方米，預計再擴充 3 萬平方米，其中新增的 1.5 萬平方米，將會在第四季開出。為了擴產所需，同泰擬送件辦理增資，預計 10 月定價。