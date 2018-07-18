〈和勤精機展望〉全年營收可望站上30億元創新高 獲利也同步上揚

以汽車零組件及硬碟機構件為主的精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) ，去年扭轉連 2 年虧損窘境虧損轉盈，在接單順暢挹注下，今年第 2 季營收衝上 6.51 億元創新高，上半年營收 12.48 億元，董事長黃亦翔今 (18) 日表示，下半年營收將再優於上半年，預估上下半年營收將是 4 比 6 成，下半年將較上半年成長 5 成，全年營收有機會上看 31 億元創新高，年增 38%，獲利也可望同步上揚。

和勤今年營收可望衝上 31 億元，年增 38.39%，隨著接單順暢，也有利公司篩選訂單，目前現有 500 餘項生產沖壓件產品中，公司以刪除 100 項負毛利率產品，並以 30% 以上毛利率產品為接單重點；和勤指出，過去毛利率最高是 2009 年的 26.9%，若此目標接單重點達成，今年不僅營收可創高，毛利率也將改寫新紀錄。

和勤股本 7.57 億元，以精密沖壓設備與技術，從電子零件跨入汽車零件領域，今年上半年汽車零件占營收 58.86%、硬碟機構件 (VCM Plate) 占比 36.06%，主要生產基地在彰化與大陸浙江嘉興和新精沖公司。

和勤在電動車零件新訂單有相當斬獲，新產品電動汽車繼電器基座，是 Tesla 的 Tier2 供應商，隨著 Model 3 量產達標，先前因 Model 3 生產進度落後而少出的量，也會在今年達成，目前和勤每個月依據 Model 3 的生產節奏穩定交貨中。和勤進一步和 Tesla 合作，並已直接供應 Tesla 部分機構件，躍升為 Tier1 供應商；同時，和勤也接獲來自汽車電池封裝廠的電池金屬封裝殼體的訂單。

和勤去年 7 月由新團隊入主經營，現任經營團隊取得經營權後，扭轉和勤連續 2 年虧損的窘況。去年稅後純益 3019 萬元，較前年轉虧為盈，每股純益 0.42 元；今年第 1 季財報純益 1515 萬元，每股純益 0.2 元。

和勤目前硬碟機構件終端客戶為 Seagate 與 WD，而 VCM Plate 占全球市場約 20-30％，雖然全球硬碟（HDD）需求量雖然在下降，但黃亦翔指出，雲端、物聯網等商業應用的高階機種的需求卻在增加，今年下半年和勤 HDD 新產品將進入量產，受惠高階機種出貨成長，銷售額仍可往上提升。

和勤主要成長動力來自汽車零件，產品主要應用於變速箱、門鎖、發動機、液壓、座椅、煞車系統等，主要市場在中國大陸，和勤是福斯及大眾汽車 Tier1 供應商，至於其他中國自主品牌車廠客戶，和勤屬 Tier2 廠商。在原有產品外，今年將有 17 個新項目順利轉入量產，且客戶也都給出增量計畫，預計下半年將增加 2-3 家新客戶。