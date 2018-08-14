白宮安全顧問警告土耳其：先釋放美國牧師才可能談判

據兩位知情人士透露，美國總統川普的最高國家安全助理週一警告土耳其大使，除非被拘留的美國牧師獲釋，否則美國與土耳其沒有什麼可以協商的，這代表，在土耳其金融危機 擴散到 新興市場之際，兩國之間的僵局將繼續。

據兩位不願透露姓名的人士透露，白宮國家安全顧問博爾頓在華盛頓向 Serdar Kilic 大使傳達了這一信息。白宮說，Kilic 要求召開這次會議，會議焦點在土耳其政府拘留美國福音派牧師 Andrew Brunson。土耳其未能釋放這位牧師已成為兩國之間的最新衝突。

在白宮舉行的這場會議，代表自川普週五下令上調對土耳其鋼鐵和鋁的關稅以來，兩國政府高級官員之間的首次接觸。兩位人士說，川普政府目前沒有提出任何可供討價還價的建議，與 Kilic 的會晤也未取得任何進展。

由於土耳其拘留 Brunson 引發的爭端，這兩個北約盟國之間的緊張關係愈演愈烈。土耳其總統埃爾多安已經對美國的作為嗤之以鼻，稱美國靠著威脅「無法馴服」他的國家，並警告川普正在冒著失去戰略盟友的風險。

土耳其大使館發言人沒有立即回覆一封尋求評論的電子郵件，並且在正常工作時間之後沒有接聽打至大使館的一通電話。

白宮新聞秘書 Sarah Huckabee Sanders 以一份內含兩句話的聲明表示，博爾頓和 Kilic 談到 Brunson 以及「兩國關係的狀況」，土耳其政府指控 Brunson 涉及與 2016 年未遂政變企圖有關的間諜活動和恐怖主義。

至少從上週開始，美國已經發出信號表明，在 Brunson 獲釋之前，美國與土耳其沒有太多事情可以磋商。上週三是美國的最後期限，但土耳其沒有採取任何行動。

美國國務院發言人 Heather Nauert 在 8 月 9 日表示：「我們希望取得的進展是讓 Brunson 牧師回國。如此而己」。