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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月14日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         13117         0    00677U 富邦VIX                -9032         0  
2409   友達                    5645    160277    00632R 元大台灣50反1          -8532         0  
1312   國喬                    5184      8996    2317   鴻海                   -8447     23223  
2014   中鴻                    4129     14386    2890   永豐金                 -7700    -22781  
2891   中信金                  3755      3501    2337   旺宏                   -5437    -14613  
2885   元大金                  3254     79982    2610   華航                   -3769    -19786  
2534   宏盛                    3045      -244    2344   華邦電                 -2536    -18098  
2002   中鋼                    2896     27467    2303   聯電                   -2219      4833  
1216   統一                    2696    -11811    2886   兆豐金                 -2120    -27972  
2884   玉山金                  1991     14249    1314   中石化                 -1386     12317  
2027   大成鋼                  1880      5037    2887   台新金                 -1337    -29617  
2330   台積電                  1510     15116    6116   彩晶                   -1287      3376  
1303   南亞                    1448       180    3231   緯創                   -1276     -5346  
6141   柏承                    1423       701    0061   元大寶滬深             -1248       359  
2368   金像電                  1289      3162    2892   第一金                 -1101    -16117  
2448   晶電                    1203       482    8163   達方                   -1029     -5339  
00636  國泰中國A50             1142      8801    2301   光寶科                  -971      1161  
4958   臻鼎-KY                 1105      3295    5880   合庫金                  -965      3775  
1305   華夏                    1031       879    3481   群創                    -886     17168  
2888   新光金                   886    -16969    3702   大聯大                  -857     -4043  
3494   誠研                     736       927    00673R 元大S&P原油反1          -843         0  
4927   泰鼎-KY                  694      1639    0050   元大台灣50              -839      5697  
3035   智原                     681       432    2882   國泰金                  -830     -1222  
2376   技嘉                     670     -4777    2449   京元電子                -801     -9381  
00635U 元大S&P黃金              608         0    2408   南亞科                  -727    -11118  
2323   中環                     603     -4484    2340   光磊                    -716      -263  
1326   台化                     567      4040    00633L 富邦上証正2             -641         0  
2882B  國泰金乙特               552         0    3682   亞太電                  -619     -3356  
1904   正隆                     527       618    2880   華南金                  -580     -6959  
1301   台塑                     480       598    2614   東森                    -579      -846  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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