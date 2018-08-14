◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月14日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 13117 0 00677U 富邦VIX -9032 0 2409 友達 5645 160277 00632R 元大台灣50反1 -8532 0 1312 國喬 5184 8996 2317 鴻海 -8447 23223 2014 中鴻 4129 14386 2890 永豐金 -7700 -22781 2891 中信金 3755 3501 2337 旺宏 -5437 -14613 2885 元大金 3254 79982 2610 華航 -3769 -19786 2534 宏盛 3045 -244 2344 華邦電 -2536 -18098 2002 中鋼 2896 27467 2303 聯電 -2219 4833 1216 統一 2696 -11811 2886 兆豐金 -2120 -27972 2884 玉山金 1991 14249 1314 中石化 -1386 12317 2027 大成鋼 1880 5037 2887 台新金 -1337 -29617 2330 台積電 1510 15116 6116 彩晶 -1287 3376 1303 南亞 1448 180 3231 緯創 -1276 -5346 6141 柏承 1423 701 0061 元大寶滬深 -1248 359 2368 金像電 1289 3162 2892 第一金 -1101 -16117 2448 晶電 1203 482 8163 達方 -1029 -5339 00636 國泰中國A50 1142 8801 2301 光寶科 -971 1161 4958 臻鼎-KY 1105 3295 5880 合庫金 -965 3775 1305 華夏 1031 879 3481 群創 -886 17168 2888 新光金 886 -16969 3702 大聯大 -857 -4043 3494 誠研 736 927 00673R 元大S&P原油反1 -843 0 4927 泰鼎-KY 694 1639 0050 元大台灣50 -839 5697 3035 智原 681 432 2882 國泰金 -830 -1222 2376 技嘉 670 -4777 2449 京元電子 -801 -9381 00635U 元大S&P黃金 608 0 2408 南亞科 -727 -11118 2323 中環 603 -4484 2340 光磊 -716 -263 1326 台化 567 4040 00633L 富邦上証正2 -641 0 2882B 國泰金乙特 552 0 3682 亞太電 -619 -3356 1904 正隆 527 618 2880 華南金 -580 -6959 1301 台塑 480 598 2614 東森 -579 -846 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股