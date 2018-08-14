東森業外挹注 Q2每股大賺2.48元 下半年拚零售本業成長

東森國際 (2614-TW) 公布第 2 季財報，由於上海東森企業發展股權出售案的獲利挹注，上半年稅後純益衝上 16.68 億元，每股純益 (EPS)2.46 元，大幅優於去年同期虧損 1.29 億元，年增逼近 1400%，其中，第 2 季稅後純益為 16.41 億元，EPS 2.48 元，展望後市東森表示，主要看金雞母東森購物的成長性而定。

東森說明，財報受散裝航運的影響已較過去數年大幅降低，惟今年上半年營運仍有 1.06 億元的損失準備，不過，第 2 季和第 3 季分別有 2 艘和 1 艘船舶租期屆滿不再續租，第 4 季營運船舶僅餘 3 艘，而明、後年將分別陸續還船 2 艘、1 艘，到 2020 年第 3 季，將完全退出散裝海運市場。

東森目前本業以零售為主，轉投資金雞母東森購物上半年營收 73.03 億元，年增幅高達 121.6%，稅後純益 2.76 億元，年增 82.8%，EPS 達 2.71 元，下半年除草莓網銷售持續成長，與國內知名廠商合作布局多時的保健、美妝自有品牌商品將陸續推出，力拚全年營收和獲利續衝高，為母公司增添成長動能。

而另一家子公司東森新聞雲上半年營收 2.94 億元，年增 18.1%，正規畫參與香港短視頻新創公司的投資，力拚發展出年輕族群社交網路的新形態模式。

東森今年首次進行股本 20% 的現金減資，已於 7 月 23 日新股上市交易，藉此有效提升 EPS 和股東權益報酬率，預期下半年就可看見明顯的效益。