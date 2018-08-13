統一旗下康是美推彩妝師天團「SHINE」 今年彩妝業績逾雙位數成長

看好美麗商機，統一 (1216) 集團旗下康是美從 400 家門市千位美麗諮詢師中，進行內部海選、人氣票選與嚴格訓練，選出 5 位具有高超彩妝技術的美麗諮詢師，組成全台第一個彩妝師天團「SHINE」。首波「來康是美 SHINE 你的美」彩妝體驗活動，在 7 月已完成 3 場巡演，接續將會在全國各地展開巡演，與消費者見面並提供彩妝服務。康是美去年營收 106.96 億元，今年上半年康是美業績成長約 5%，預估在見面會推動下，將可帶動全年彩妝業績逾雙位數成長。康是美彩妝師天團「SHINE」於 7 月 3 場巡演，「SHINE」的 5 位成員在現場將會展演今年夏季的創意妝容，特別針對「約會、海邊、派對、戀愛、職場」等不同場合而設計，消費者透過這些妝容都能成為眾人眼中最 SHINE 的焦點。兩波影片在網路上的觀看次數已突破 300 萬人次。據了解，康是美的美麗諮詢師，除必須具備國家級美容檢定證照外；還要參加特訓課程，並通過內部嚴格考核，再加上門市實務的彩妝經驗，才能造就出康是美千位美麗諮詢師。不只擁有彩妝技能，在門市還提供肌膚檢測、保養諮詢等服務。至於統一美麗事業包括統一時代百貨與高雄夢時代購物中心、康是美、統一佳佳與統一藥品，統一時代百貨營運維持成長動能，夢時代購物中心今年力拚轉盈，而統一佳佳、統一藥品與 7-ELEVEN 複合店也獲得市場好評，下半年將陸續再展新店，擴大營運。