農曆鬼月明登場 中元節祭拜好兄弟 統一等食品概念股營運飄香

明 (11) 日將是農曆 7 月 1 日，是中國人傳統鬼門開啟之日，為期一個月的鬼月登場，對於許多行業來說，鬼門開是相對淡季，不過對於食品業而言，由於為期一個月的鬼月民眾祭拜好兄弟可能大量採購泡麵、零食、飲料及肉品，因此對於包括速食麵的統一 (1216)、味王(1203)、南僑(1702)；飲料的大飲(1213)、統一、泰山(1218)、愛之味(1217)、黑松(1234)、罐頭食品業者愛之味、味全(1201) 以及肉品業者大成 (1210) 及卜蜂 (1215) 等 8 月營運可望增溫。而各大量販店賣場或電商通路近期也開始促銷中元節商品。由於國人對於中元節傳統上會舉辦各式普度祭拜活動，對於食品、肉品、罐頭及飲料等都是供桌上不可或缺的產品；根據速食麵業者表示，近期生產線確實有較忙碌出貨的情形，而上市公司中，速食麵業者主要為統一、味王等，至於南僑也有高單價的小廚師品牌的速食麵，可望受惠。



至於愛之味、泰山及味全等業者因為有罐頭食品，其中愛之味有牛奶花生、黑八寶及花瓜等罐頭食物、泰山有八寶粥等產品、味全有肉醬等罐頭食品，也常是供桌上的祭品。



除了罐頭食品及速食麵外，擁有可樂果品牌的聯華食品，旗下眾多零食產品，也常是供桌上祭品；而大成、卜蜂的肉品更是供桌上不可或缺的祭品。



至於飲料業者統一、大飲、泰山、愛之味、黑松等不僅受惠中元節的供品所需，同時也受惠酷暑的氣候，民眾對飲料的需求上升，預估這些業者 8 月營收都可望增溫。

