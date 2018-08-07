累虧半個股本＋董座請辭 茂迪盤中股價創下新低

中國 5 月 31 日宣布調降新一年度太陽能補助，相關新政立即上路，太陽能供應鏈價格殺到見骨，茂迪 (6244) 第二季認列 8.23 億元資產減損，稅後淨損 20.75 億元，每股稅後虧損 3.85 元，帳上累計虧損超過半個資本額，加上茂迪董事長張秉衡請辭，今 (7) 日茂迪股價開低走低，跌幅逼近 7%，觸及 12.1 元歷史新低價位。短期間太陽能產業秩序看不到改善契機，茂迪大股東台積電 (2330)、聯電(2303) 先後賣股，台積電於 4 月 23 日起到 5 月 22 日透過一般交易轉讓 9700 張持股，持股比重跌破 1 成比重；聯電接著 6 月 29 日到 7 月 27 日認賠，以每股 13.77 元全數出脫 2.34 萬張持股，處分虧損 4888 萬元。



大股東的動作反映出太陽能產業「慘況」，茂迪公布第二季營收 44.19 億元，營業毛損 6.93 億元，毛損率 15.68%，營業虧損 11.04 億元，單季虧損 20.75 億元，每股虧損 3.85 元，帳上累虧達到半個資本額。



茂迪縮減人力撙節成本，去年將 200 名南科員工結清年資轉往屏東大模組廠，今年 6 月底又結束掉長晶廠，一連串的動作緩不濟急，張秉衡因個人生涯規劃為由，辭任董事長暨董事職務，茂迪推舉創業股東之一曾永輝重新接掌董事長一職。



茂迪指出，曾永輝為茂迪創業股東之一，早期協助茂迪創辦人鄭福田戮力經營電子儀器業務，其後左元淮加入茂迪，三人共同創建茂迪太陽能事業，民國 102 年間，曾出任茂迪董事長，其間多方奔走引進策略投資人並促成茂迪與同業間的合併，民國 105 年卸任董座。