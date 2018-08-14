酷暑加溫業績 宏全Q2獲利年增逾四成 7月營收再創歷史新高

隨著進入夏季飲品旺季，宏全 (9939) 第二季獲利也大發高溫財，單季營收成長二成，稅後淨利更是較去年同期成長四成。宏全第二季稅後淨利 4.87 億元，年增 41.8%，EPS 1.66 元；上半年稅後淨利 7.53 億元，年增 5%，EPS 2.57 元。而 7 月酷暑也加溫宏全 7 月業績表現創單月歷史新高，7 月營收達 20.48 億元，月增 7.69%，年增 13.96%；累計 1-7 月營收 123.65 億元，年增 14.6%。宏全表示，預估第三季持續為飲料旺季，後勢業績成長可期。



法人表示，隨著天氣持續高溫炎熱，中國閒置產能加速填滿，再加上怡寶新增三條瓶裝水產線開出下，看好宏全第三季銷售額可望優於去年表現，8 月營收可望持續維持高檔表現。



此外，法人也提到，為平衡淡旺季營收，宏全也由飲料包材延伸至其他產業，在中國部分，已切入生活用品，並簽訂五年合約，有助於提升產能利用率；台灣方面，菸酒包材訂單穩定增加；外銷部分則與國內廠商合作蘆薈產品，外銷中南美洲，一年出口約 100-150 萬箱。法人看好，在跨入其他產業補足淡季產能下，將提升宏全在淡季的稼動率，有望帶動毛利率成長。