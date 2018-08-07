茂迪累虧達實收資本額一半 董座張秉衡請辭

太陽能電池大廠茂迪 (6244-TW) 第 2 季稅後虧損達 20.74 億元，每股稅後虧損 3.85 元，累積虧損已達實收資本額的二分之一，該公司董事長張秉衡昨 (6) 日突然請辭，董事會通過推舉茂迪創業股東之一的曾永輝回鍋擔任新任董事長。

茂迪昨日公布第 2 季財報，受太陽能產業景氣波動影響，第 2 季營收下滑至 44.19 億元，年減 21.05%，本業獲利表現不佳，加上提列資產減損 8.23 億元，使稅後虧損達 20.74 億元，虧損金額較去年同期大增近 2 倍，每股稅後虧損達到 3.85 元，累積虧損已達實收資本額的二分之一。

除通過第 2 季財報外，在昨日董事會後，茂迪也宣布，董事長張秉衡因個人生涯規劃請辭，董事會通過推舉茂迪創業股東之一的曾永輝擔任新任董事長。

茂迪表示，張秉衡過去 8 年多來為茂迪盡心盡力，以獨到的眼光與見解，領導茂迪度過多次產業景氣的起伏與震盪，同時也多年擔任台灣光電產業協會理事長及 SEMI 台灣光電委員會主席，對台灣太陽能產業的發展，有諸多的建言與付出，期間的辛勞與貢獻不言而喻。

接任董事長一職的曾永輝，為茂迪創業股東之一，早期協助茂迪創辦人鄭福田戮力經營電子儀器業務，其後左元淮加入茂迪，三人共同創建茂迪太陽能事業，他並曾於 2013 年擔任茂迪董事長，帶領茂迪聚焦太陽能核心事業，並促成茂迪與同業間的合併，直到 2016 年時，卸任由張秉衡接任董事長，其則擔任榮譽董事長至今。