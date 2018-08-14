陸鋁板捲禁銷美受惠 大成鋼第二季獲利暴衝 EPS 1.86元

不銹鋼、鋁板捲通路商大成鋼 (2027) 公布第二季稅後淨利大賺 17.64 億元，EPS 為 1.86 元，累計上半年稅後淨利 30.66 億元，更較去年大增 4 倍，EPS 為 3.24 元，創下 11 年新高，可以說是美國對中國祭出反傾銷及「232 條款」措施的最大受惠者。法人預估，目前美國商用鋁板供給仍緊俏，報價也維持高檔，下半年獲利可望維持高檔，今年獲利將再創新高。大成鋼近二年躍進，主要係去年底美國對中國鋁合金板啟動反傾銷調查，及今年啟動「232 條款」措施，對所有進口美國的鋼鐵製品增加 25% 的關稅、鋁製品增加 10% 的關稅，導致美國市場缺貨，價格高漲，而大成鋼掌握南非、印度、印度等重要料源，成為這一波的重要受惠者，也推波上半年獲利躍進。不鏽鋼市場同樣受 25% 關稅推升，且美國生產的量不足供應當地市場，加上鎳價走升，上半年銷售暢旺，目前單月銷量超過 4 萬公噸，優於去年。



第二季合併營收為 216.40 億元、年增 37.47%；稅後淨利為 17.64 億元、季增 35.48%、年增 358.18%，EPS 為 1.86 元、季增 34.78%、年增 313.33%。上半年合併營收為 433.67 億元、年增 49.32%，稅後淨利為 30.66 億元、年增 401.80%，EPS 為 3.24 元。



由於美國鋁板捲和不銹鋼合金鋼品市場供料還是很吃緊，且相關產品價格維持高檔，法人樂觀預期，下半年業績仍會維持高檔，今年 EPS 有望挑戰 5-6 元，將刷新紀錄。



此外，看好美國鋁板捲市場，希望掌握更多料源，大成鋼與子公司大國鋼已規劃合資 10 億美元成立美國子公司，其中，大成鋼預計出資 5.1 億美元。兩家公司也公告將現增籌資，目前在緘默期中。