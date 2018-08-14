同泰、大成鋼、裕民、金像電、新普

同泰 (3321)：開發 Mini LED 板材，預計在第四季量產，另外隨著軟板業績逐漸回升，法人預估，第三季有望轉盈，第四季將有爆發力。股價止跌反彈，強攻 15.3 元漲停板，重返 5 日及 10 日均線之上，挑戰前波高 17.35 元。

大成鋼 (2027)：全美最大不鏽鋼通路商，上半年稅後淨利年增 284.53% ，EPS 達 3.24 元，創 11 年新高，主因美國限制進口中國鋁捲板，美國市場大缺貨，價格水漲船高，挹注上半年獲利，盤中股價開高衝過 46 元，創 10 年來新高。



裕民 (2606)：第二季獲利季增 2.4 倍，上半年 EPS 為 0.85 元，年增 6.07 倍，下半年進入旺季，加上集團股利入帳，可貢獻每股 0.3 元，法人估全年 EPS 上看 2.5 元。股價回測季線，反彈挑戰 10 日線，年線反壓在上檔 35.2 元附近。



金像電 (2368)：老牌 PCB 廠加速轉型，第二季繳出獲利成績單，下半年進入傳統旺季，伺服器和網通需求佳，7 月營收創下今年來新高，外資偏多操作，股價沿 5 日均線走高，有機會朝每股淨值 12.54 元挺進。



新普 (6121)：手機與 NB 電池模組龍頭，第二季財報優於預期，上半年 EPS 達 7.1 元，7 月營收創今年來新高，董座對下半年營運展望樂觀，預估全年 EPS 有望挑戰 14 元。激勵股價開高，放量衝破 190 元關口，盤中漲幅逾 4%。