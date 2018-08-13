〈鴻海財報〉Q2雙率雙降、EPS1.01元 稅後純益寫近5年新低

鴻海 (2317-TW) 今 (13) 日公布第二季財報，稅後純益 174.9 億元，創下近 5 年新低，季減 27.4%、年減 2.2%，每股純益 1.01 元；累計上半年稅後純益 415.71 億元，年減 9.72%，每股稅後純益 2.4 元，不論單季抑或上半年，毛利率、營益率雙率雙降。

鴻海第二季合併營收 1 兆 794.7 億元，季增 4.95%、年增 17.03%；毛利率 5.63%，季減 0.56 個百分點、年減 1.17 個百分點；營益率 1.47%，季減 0.93 個百分點、年減 1.24 個百分點；稅後純益 174.9 億元，季減 27.4%、年減 2.2%，每股純益 1.01 元。

鴻海上半年營收 2 兆 1080.65 億元 174.90 億元，年增 11.1%；毛利率 5.9%，年減 1.19 個百分點；營益率 1.92%，年減 1.32 個百分點；稅後純益 415.71 億元，年減 9.72%，每股稅後純益 2.4 元。

從財報來看，鴻海第二季營收雖然創下同期新高，但營業毛利與營業利益卻未隨營收成長，反而呈現季、年均減，導致本業獲利指標的毛利率、營益率呈現雙率雙降。

雖然第二季美元轉強，挹注業外收入來到 150.74 億元，優於前季的 52.2 億元以及去年同期的 7 億元；但今年第二季所得稅費用來到 135.39 億元，高於前季 58.63 億元，以及去年同期的 107.33 億元，也干擾獲利表現，單季稅後純益創自 2013 年第二季後，近 5 年來新低。