圖解虎牙Q2財報：成本伴隨營收擴張 用戶數據不佳成致命利空

虎牙 (代碼：HUYA) 周一美股盤後公布了截至 6 月 30 日的 2018 年第第二季 (Q2) 財報。2018 年 Q2 虎牙營收年增率增長 125.1%，超出市場預期；凈虧損為 21.25 億元，但 No-GAAP 準則下，凈利潤為 1.05 億元，連續三個季度實現盈利。

雖然公司業績正逐季改善，但成本端亦快速擴張。Q2 公司營業成本年增率增 115.9%，營運成本年增率增 155.7%，使得營收高增長情況下，毛利率水平僅略有提高，營業利潤率由上個季度的 3.3% 轉負。

2018 年 Q2 公司用戶數據整體不佳。Q2 公司整體 MAU(月活用戶數) 年增率增 10.8%，較上個季度 19.1% 的增速有所下滑；環比下降 1.5%。另一方面 Q2 公司付費用戶環比無增長。虎牙作為遊戲直播平台，平台粘性和用戶數量是公司貨幣化能力的基礎，用戶數據不佳將對公司盈利能力持續性產生影響。

受這些不利因素影響，虎牙公司盤後收跌 8.18%，報 32.88 美元。

以下是虎牙 2018 年 Q2 營收和凈利潤簡況：

財報數據顯示，Q2 公司營收為人民幣 10.38 億元，高於上季度公司給出的指引區間 [9.7 億，10 億] 上限，也高於彭博分析師綜合意見預測值區間 [9.82 億，10.19 億] 上限。營收年增率增 125%，環比增 23.1%，增速高於上個季度。營收高增長主要得益於公司行動用戶數量增長和貨幣化能力的提高。

公司給出下個季度 (Q3) 的營收指引區間為[11.9 億，12.2 億]，年增率增速介於[103.9%，109.1%]，該區間略低於彭博分析師綜合意見預測值區間[11.93 億，12.53 億]。

Q2 公司歸屬普通股東凈虧損為 - 21.25 億元，主要是由於公司在本季度確認了一項 22.73 億元的優先股衍生負債; 非通用會計準則 (Non-GAAP) 下，歸屬普通股東凈利潤為 1.05 億元，連續 3 個季度持續盈利。

圖：虎牙營業收入和業績指引 (億元)

來源：公司公告，見聞整理

以下是虎牙 2018 年 Q2 的詳細財務數據圖解：

一、收入

虎牙公司的收入來源有兩個：在線直播、廣告和其他收入。公司核心收入為直播收入，占比長期超過 90%，來源於用戶購買虛擬物品來給主播進行打賞，當用戶實際消費這些打賞物品後，平台將確認為直播業務收入。廣告和其他收入主要包括在平台的各個領域展示廣告，還有從與第三方分銷平台聯合開發和營運的某些手機遊戲中銷售遊戲內虛擬物品獲得一小部分收入。

從收入結構式演變上看，截止 2016 年 Q3 在線直播收入依然是公司公告的唯一收入來源，從 2016 年 Q4 開始公告廣告和其他收入的情況，其中廣告業務開始於 2016 年 10 月。

2018 年 Q2，公司在線直播收入為 9.92 億，占營收比 95.5%，年增率增 124.5%; 作為虎牙的主要收入來源，本季度增長的主要驅動因素為虎牙直播平台用戶增長和付費用戶增長，這得益於公司行動直播戰略、內容多元化戰略 (以遊戲為核心擴展漫畫、二次元、音樂直播等) 實施，促使活躍用戶不斷的轉化為付費用戶。

圖：虎牙在線直播收入概況 (億元)

來源：公司公告，見聞整理

2018 年 Q2，公司廣告和其他收入為 0.47 億，占營收比為 4.5%，年增率增 138.1%，反映公司對廣告業務的推進和將流量和流媒體內容進行變現的努力獲得了效果。

有券商研報認為，遊戲直播平台用戶大多為電競粉絲或遊戲愛好者，用戶畫像單一，使得直播平台廣告節省了對用戶分析的成本，因此在廣告推廣方面擁有天然優勢，預計未來虎牙的廣告業務仍有較大的提升空間。

圖：虎牙收入構成

來源：公司公告，見聞整理

二、營運數據

遊戲直播平台是電子競技主要媒體出口渠道。大批電競粉絲湧入直播平台觀看直播比賽，與主播、廣大粉絲一起分享賽事，使直播平台的用戶數量快速增長。2017 年國內直播平台平均 MAU(月度活躍用戶) 為 2.79 億，預計 2022 年將達到 5.18 億。

虎牙直播需要通過引進頭部主播、引進優質遊戲內容、內容產品多元化等策略，來增強平台粘性和貨幣化潛力。

2018 年 Q2，公司整體 MAU 達到 9150 萬人，年增率增 10.8%，較上個季度 19.1% 的增速有所下滑; 環比下降 1.5%，而上個季度為環比增 7.2%。公司行動端 MAU 為 4270 萬人，年增率增 24.7%，較上個季度的 25% 略有提高; 環比增 2.9%，較上個季度的 7% 有所下滑。

從 MAU 情況來看，虎牙在 Q2 表現不太出色，年增率和環比增速下滑將影響公司的貨幣化潛力。

圖：虎牙整體 MAU 和行動端 MAU 概況

來源：公司公告，見聞整理

2018 年 Q2，虎牙直播平台上的付費用戶數達到 340 萬，年增率增 40.7%，但環比無增長。本季度公司未公布活躍主播、ARPU(每用戶平均收入) 情況。2018 年 Q1，公司活躍主播數量為 66.6 萬，ARPU(單用戶平均收入) 為 9.08 元。

根據公司上市文件，截至 2017 年 12 月 31 日，虎牙擁有中國最大的藝人經紀網路。藝人經紀公司以其高度的專業性對主播進行培訓、宣傳、公關等包裝，使虎牙平台能在節省費用的同時獲得優質的主播資源。

圖：虎牙付費用戶和活躍主播概況

來源：公司公告，見聞整理

三、成本拆分和經營利潤

公司成本端主要有營業成本和營運費用組成。作為遊戲直播公司，核心營業成本為收入分成和內容成本、帶寬成本，遊戲主播、經紀公司的議價權高低，月活用戶數量以及直播質量對這兩項成本影響最大。

營業成本：

虎牙的營業成本主要由收入分成及內容成本、帶寬成本、職工薪酬、折舊攤銷、支付渠道費和其他費用組成。其中收入分成和內容成本、帶寬成本兩項占比最大。

2018 年 Q2，公司營業成本為 8.72 億，年增率增 115.9%，較上個季度的 86.1% 繼續提高。其中收入分成和內容成本為 6.61 億，年增率增 130.3%，較上個季度的 111.4% 有所提高。帶寬成本為 1.61 億，年增率增 78.3%，較上個季度亦有所提高，但占比有所下降。

營業成本提高主要源於公司虛擬物品銷售額的快速增長 (Q2 年增率增 161.3%) 和公司在優質內容方面的投入(如電子競技錦標賽的舉辦)，同時 MAU 的增長和直播質量的提高也促使帶寬成本快速增長。

圖：虎牙營業成本和增速 (億元)

來源：公司公告，見聞整理

圖：虎牙分成和內容成本、帶寬成本占比

來源：公司公告，見聞整理

Q2 營業成本依然保持高增速，因此雖然實現連續多個季度提升，但幅度不大。毛利水平穩定主要原因是公司在貨幣化方面的努力和規模經濟的槓桿作用。

圖：虎牙毛利率水平 (億元)

來源：公司公告，見聞整理

營運費用：

2018 年 Q2，公司營運費用為 1.9 億元，年增率增 155.7%，而上個季度僅為 67%。其中占比最高的管理費用繼續大幅增長。營運費用大幅提高的原因是研發人員薪酬、市場促銷等費用的提高。

圖：虎牙營運費和年增率增速 (億元)

來源：公司公告，見聞整理

圖：虎牙營運費用占比和營業利潤率情況

來源：公司公告，見聞整理

圖：虎牙各項營運費用年增率增速

來源：公司公告，見聞整理

2018 年 Q2，公司營業損失為 0.17 億，營業利潤率為 - 1.7%，由上個季度的 3.3% 轉負；Non-Gaap 會計準則下，營業利潤達到 0.57 億。

圖：虎牙季度營業利潤 (億元)

來源：公司公告，見聞整理

四、凈利潤

2018 年 Q2，由於公司在本季度確認了一項 22.73 億元的優先股衍生負債，對凈利潤產生較大影響，但非通用會計準則 (Non-GAAP) 下，公司歸屬普通股東凈利潤為 1.05 億元，凈利潤率為 10.2%，較上個季度的 8% 提高 2.2%，並且保持穩步提高的趨勢。

2018 年 Q2 Non-GAAP 準則下稀釋後每 ADS 盈利 0.37 元人民幣，2017 年同期每股 ADS 攤薄凈虧損為人民幣 0.09 元。

圖：虎牙凈利潤情況 (億元)

來源：公司公告，見聞整理

圖：虎牙凈利潤率趨勢

來源：公司公告，見聞整理

來源：公司公告

五、其他資訊

截至 2018 年 6 月 30 日，公司擁有現金，現金等價物，短期存款和短期投資共計人民幣 55 億元（約 8 億美元），而截至 2017 年 12 月 31 日為人民幣 10.36 億元。增長主要是來自於 2018 年 5 月公司首次公開募股和 2018 年 3 月 B 輪融資所籌集的所得款項凈額。

2018 年 Q2 經營活動產生的現金凈流入為人民幣 1.06 億元（約 1600 萬美元），而去年年同期經營活動產生的現金凈流入為人民幣 7980 萬元。