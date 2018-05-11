虎牙今日赴美IPO成中國遊戲第一股 估值或達30億美元

虎牙直播今日或將以近 30 億美元估值正式在紐交所掛牌交易，成為中國遊戲直播公司赴美上市第一股。

據路透社援引知情人士稱，虎牙在美 IPO 或定價為每股 12 美元，這也是其招股書中指導價區間上限。按此價格計算，其估值接近 30 億美元。

根據此前發布的招股書資訊，虎牙計劃發行 1500 萬股美國存托股份 (ADS)，按每股 12 美元計算將募資 1.8 億美元，如果加上承銷商執行 225 萬股 ADS 超額配售，那麼虎牙將通過此次 IPO 最高募集 2.07 億美元。

虎牙此前聲明顯示，上市之後，虎牙母公司歡聚時代將持有其 54.9% 的投票表決權，而騰訊控股投資部門持有比例為 39.5%。

據 Techweb, 虎牙此次募集的資金將主用於增強產品等方面，同時一部分用來從事採購、服務、產品及技術等方面。

此次虎牙 IPO 的承銷商包括瑞信、高盛和瑞銀。

虎牙第一季扭轉虧損為贏

雖然去年因激烈競爭，虎牙仍未逃虧損，但今年第一季已經扭轉虧損為盈。招股書顯示，虎牙第第一季凈利潤達到 3140 萬元，大勢逆轉去年同期的凈虧損 4170 萬元。

據招股書，第第一季虎牙總營收為 8.4 億元，其中流媒體直播營收為 7.9 億元，廣告和其他營收為 5080 萬元。同期，虎牙的月平均訪問用約 9290 萬，較去年同期增長 19.2%。行動月平均訪問用戶約為 4150 萬，較去年同期增長 25.0%。

值得注意的是，第一季虎牙營收成本年增率大增 86.2% 至 7.1 億元，主要受營收分成費用、內容支出、帶寬支出增加，以及業務擴張帶來的員工工資和福利增加所致。

虎牙為歡聚時代旗下產品，此前歡聚時代已經在那斯達克上市。歡聚時代股價周四漲 3.45%，報 103.75 美元。今年以來，歡聚時代已累計下跌 8%。