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虎牙今日赴美IPO成中國遊戲第一股 估值或達30億美元
※來源：華爾街見聞

虎牙直播今日或將以近30億美元估值正式在紐交所掛牌交易。(圖：AFP)
虎牙直播今日或將以近30億美元估值正式在紐交所掛牌交易。(圖：AFP)

虎牙直播今日或將以近 30 億美元估值正式在紐交所掛牌交易，成為中國遊戲直播公司赴美上市第一股。

據路透社援引知情人士稱，虎牙在美 IPO 或定價為每股 12 美元，這也是其招股書中指導價區間上限。按此價格計算，其估值接近 30 億美元

根據此前發布的招股書資訊，虎牙計劃發行 1500 萬股美國存托股份 (ADS)，按每股 12 美元計算將募資 1.8 億美元，如果加上承銷商執行 225 萬股 ADS 超額配售，那麼虎牙將通過此次 IPO 最高募集 2.07 億美元

虎牙此前聲明顯示，上市之後，虎牙母公司歡聚時代將持有其 54.9% 的投票表決權，而騰訊控股投資部門持有比例為 39.5%。

據 Techweb, 虎牙此次募集的資金將主用於增強產品等方面，同時一部分用來從事採購、服務、產品及技術等方面。

此次虎牙 IPO 的承銷商包括瑞信、高盛和瑞銀。

虎牙第一季扭轉虧損為贏

雖然去年因激烈競爭，虎牙仍未逃虧損，但今年第一季已經扭轉虧損為盈。招股書顯示，虎牙第第一季凈利潤達到 3140 萬元，大勢逆轉去年同期的凈虧損 4170 萬元。

據招股書，第第一季虎牙總營收為 8.4 億元，其中流媒體直播營收為 7.9 億元，廣告和其他營收為 5080 萬元。同期，虎牙的月平均訪問用約 9290 萬，較去年同期增長 19.2%。行動月平均訪問用戶約為 4150 萬，較去年同期增長 25.0%。

值得注意的是，第一季虎牙營收成本年增率大增 86.2% 至 7.1 億元，主要受營收分成費用、內容支出、帶寬支出增加，以及業務擴張帶來的員工工資和福利增加所致。

虎牙為歡聚時代旗下產品，此前歡聚時代已經在那斯達克上市。歡聚時代股價周四漲 3.45%，報 103.75 美元。今年以來，歡聚時代已累計下跌 8%。

 

 

 

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