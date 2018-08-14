歡聚時代Q2轉虧 盤後大跌10%

美股盤後，歡聚時代披露了二季報。

凈營收增長超預期

第二季凈營收為人民幣 37.732 億元 (約合 5.702 億美元)，比去年同期的人民幣 26.090 億元增長 44.6%；第第二季凈營收的增長，主要得益於流媒體影音直播業務的營收增長。第二季，流媒體影音直播業務營收為人民幣 35.597 億元 (約合 5.380 億美元)，比去年同期的人民幣 23.734 億元增長 50.0%。

數據來源：公司財報，見智整理

此前公司對第二季凈營收的業績指引區間為 36 億元到 37 億元之間，在凈營收方面，歡聚時代表現超出預期。

凈利潤轉為虧損

第第二季歸屬於歡聚時代的凈虧損為人民幣 1.369 億元 (約合 2070 萬美元)，去年同期為凈利潤人民幣 5.737 億元，年增率轉虧。第第二季凈虧損包含 22.734 億元(約合 3.436 億美元) 的非經常和非現金衍生債務虧損，這一虧損源於虎牙優先股。第第二季凈虧損受到了 12.050 億元 (約合 1.821 億美元) 的投資公允價值改變部分抵消。

而在 non-GAAP 會計準則下，第第二季歸屬於歡聚時代的凈利潤為人民幣 8.732 億元 (約合 1.320 億美元)，比去年同期的人民幣 5.762 億元增長 51.6%。non-GAAP 下，歡聚時代第第二季凈利潤率為 23.1%，高於去年同期的 22.1%。

財報發布之後，在延續交易中，YY 股價一度跌幅達 10%，目前盤後價為 80.50，距離收盤價下跌 8.18%。

圖片來源：谷歌財經