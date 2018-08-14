圖解唯品會Q2財報：營收增長18.4% 略低於預期

8 月 14 日，唯品會美股盤後發布 Q2 財報，營收增長 18.4%，歸母凈利潤增長 76.4%。當季的活躍用戶從 2810 萬漲至 2980 萬人，年增率增長 6%；平均每用戶收入年增率增長 12%。總訂單數從 8480 萬漲至 1.113 億，年增率跳漲 31%；毛利潤年增率增長 4.8%，至 40 億元人民幣。

唯品會第二季營收 207 億元人民幣，略低於彭博預測的 210 億元人民幣；調整後每 ADS 盈利 0.13 美元，低於分析師預期的 0.14 美元，也低於去年同期的 0.17 美元；

財務分析

來源：公司公告，見智整理

從商品銷售收入的增速趨勢來看，今年的增速略低於去年同期。

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營業成本方面，第第二季的年增率增速為 22%，略低於去年同期的 34%。這是由於銷售收入增速的降低導致的。

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從毛利來看，年增率增速繼續下滑至 5%。

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從營運費用來看，履約支出、營銷支出、技術和內容支出和行政支出均有所上漲，其中漲幅最明顯的是營銷支出，達到了 20%。說明在第第二季，唯品會在友商的圍攻下，不得不加大宣傳的力度。

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從營業利潤率和成本來看，營業利潤率為 1.9%，年增率去年下降了 1.6%，為近三年來的最低。而成本端年增率於去年僅略微下降了 0.6%。

市場觀點

對於唯品會的客單價、單位訂單價格等一系列衡量用戶質量的指標都在上漲，李成東認為：

從正面角度來看，當然是用戶粘性和忠誠度在增加，正如沈亞先生表示的「唯品會以品質為抓手，在第第二季實現了人均消費水平的顯著提高。Super VIP 付費會員計劃的實施效果顯著，進一步提高了用戶粘性和忠誠度。未來，唯品會仍將繼續以用戶為中心持續提升有品質的購物體驗，進一步加強在品牌精選和品類多樣化方面的核心競爭力，從而實現用戶粘性的增加。」唯品花也同樣做出了貢獻，本季度唯品花首次披露了消費金融的用戶數為 440 萬，去年同期為 160 萬，增幅 175%。用戶占比從 7% 上升到 16%。不過從另一個角度來看，因為新用戶購買客單價和購買頻次比較低，所以唯品會客單價和購買頻次雙雙上漲，主要依賴老用戶購買次數更多，購買均單價更高導致的。由於股價的波動也許說明華爾街的觀點更偏向增長，他們現階段更希望看到用戶數量的提升，而非交易質量的增長。