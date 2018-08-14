長榮航Q2及上半年獲利逆勢高飛 Q3營運持續攀升

長榮航空 (2618) 公布第二季財報及上半年報，儘管第二季是傳統淡季及油價上漲，不過長榮航空第二季獲利逆勢高飛，每股盈餘(EPS)0.46 元，優於第一季及去年同期；上半年 EPS 0.8 元，也優於去年同期。展望下半年營運，由於第三季是傳統旺季，加上 7 月營收創高，法人預估第三季營收也將交出好成績；至於第四季則有選舉及油價等變數。長榮航第二季稅後盈餘 19.15 億元，年增 21.37%，EPS 0.46 元，優於去年同期的 0.38 元；累計上半年營收 874.33 億元，毛利率 11.72%，營益率 4.47%，本期淨利 37.74 億元，合併稅後盈餘 33.4 億元，年增率 298.01%，EPS 0.8 元。



儘管上半年新加坡航空燃油大漲 34%，侵蝕航空公司獲利，不過長榮航空發言人柯金成表示，由於客運運量成長，前艙 (含豪華經濟艙和商務艙) 單價成長，加上貨運淡季不淡，推升毛利率從第一季 11.26% 成長至第二季 12.15%；上半年毛利率 11.72%，較去年同期增加 0.79 個百分點。



柯金成強調，上半年歐美長線表現較去年佳，其中維也納增飛航班且改為直飛，加上美國乘客轉機至東南亞效益提高，推升客運運量成長約 5.6%。至於貨運方面，上半年市場需求持續擴增，尤其是汽車零配件、部分跨境電商和醫療用品等，整體運量增加 2%。



而長榮航太上半年獲利 12.8 億元，長榮航宇上半年虧損約 2.7 億元，長榮航空昨 (13) 日宣布，子公司「長榮航太」與「長榮航宇」合併，其中長榮航太為存續公司；柯金成表示，長榮航太與長榮航宇合併後，透過資源共享提升綜效，將有助強化長榮航空航太事業競爭力；兩家公司合併基準日為今年 12 月 31 日。



此外，長榮航空將辦理現金增資，預計發行總金額為 30 億元，目的是用於償還銀行借款並健全公司財務結構，主要是因應後續有 B787 機隊將陸續交機的資金需求。