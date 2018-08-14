〈特斯拉炒私有化〉沙國基金傳有意擴大持股 馬斯克：正與銀湖高盛合作 然銀湖否認

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克終於給了個說法，他稱上週所謂已取得特斯拉拉私有化所需的資金其來有自，是因為他們不斷與沙國主權財富基金持續對話。

馬斯克週一 (13 日) 公布一份部落格文章，指出「回溯近 2 年前，沙國主權財富基金多次與我取得聯繫，談論起特斯拉私有化的議題。最近在該基金透過公開市場買下特斯拉近 5% 股權後，他們又與我接洽，希望再一次安排會議，日期就訂在 7 月 31 日。我想，7 月 31 日的會議毫無懸念，與沙國主權財富基金的交易可能會完成。」

沙國主權財富基金拒絕回應媒體置評請求，但《華爾街日報》週一稍晚引述消息人士報導，該基金有考慮增持特斯拉股權，但並未證實有興趣幫助特斯拉私有化下市。

馬斯克表示，「在做出私有化決議之前，就會提供計畫整個細節，包括提案本意和所需的資金來源，但現在公布還太早了。我會持續與沙國基金討論，也還在跟其他一些投資者協商。」

馬斯克週一晚間發推特文，進一步闡述特斯拉私有化計畫，聲稱正與私募股權公司銀湖 (Silver Lake)、財務顧問高盛，以及律師團隊商談此議案。

然而，根據《彭博》最新報導，銀湖否認了馬斯克的說法，稱目前並未以投資者身份商議特斯拉私有化議題。

特斯拉週一股價全日波動，收盤小幅上漲。

《CNBC》上週報導，知情人士透露，特斯拉董事會計畫本週與財務顧問開會確認私有化正式流程，還要求馬斯克在董事會做決定時必須迴避。

上週特斯拉董事會成員透露，事實上董事會早已就私有化議題討論「多次」，但馬斯克週一表示，有必要將此事知會所有特斯拉股東。

「如果只跟大股東告知私有化的訊息，而不同時知會所有投資者，這樣做是不對的。因此，對我來說很清楚的是，我應該要公開宣布我的意圖。」

然而，在外界不斷關注特斯拉私有化資金從何而來之際，消費前沿研究所 (Consumer Edge Research) 資深汽車分析師 James Albertine 卻認為這是見樹不見林的做法。

「我認為我們應該將焦點放在獲利率，這才是推動股價的動力。」

Albertine 沒有過度擔心特斯拉私有化所需的資金是否存在，他主張市場「顯然不相信特斯拉股價可以上看每股 420 美元，所以焦點還是在 Model 3 交車量、第三季的獲利率、下半年現金流轉正值。」

Albertine 強調，如果特斯拉無法展現其獲利率，私有化交易就不可能完成。

Albertine 反而認為，馬斯克現在所做的一切，某程度來說反而是證明他對公司沒那麼重要，「不管馬斯克推特寫了什麼，特斯拉仍在增加產量、提高生產力。」

「他背後有一大群聰明的人，馬斯克現在做的事情，對董事會或對大部分股東來說，或許顯示他對公司日常運作沒那麼關鍵，甚至他更像是一種負擔。」

但百萬投資者 Mark Cuban 週一提出相反立場，認為馬斯克本人才是特斯拉真正的投資核心，「Elon 是真正的企業家，你如果不信這點，就該買別家股票。」