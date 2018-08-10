澳洲央行下調通膨預期 短期內澳幣恐續跌

澳洲央行 (RBA)10 日發布貨幣政策聲明指出，預期今年和明年的經濟增長強勁，但通膨攀升速度較緩，該行同時下調今年的通膨預測，並指出短時間內無充分理由升息。

澳洲央行維持今明兩年澳洲經濟增長 3.25% 的預測，但在 2020 年將略為放緩至 3%。今明兩年的失業率預測為 5.5% 與 5.25%，直到 2020 年底才會降至顯示充分就業水平的 5%。

由於澳州政府下調受控價格 (administered price)，如電費與學費，澳洲央行將今年的核心通膨預期，從 2% 下修至 1.75%，明年和後年的核心通膨預期分別為 2% 與 2.25%，但仍低於澳洲央行目標區間 2%-3% 的中間數。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 表示，該行已將現金利率維持在 1.5% 一段時間，在貨幣政策的輔助下，此水平將支持失業率下降與通膨逐步上升，提供市場穩定和信心，因此短期內央行不會調升現金利率。



自 2015 年初以來，通膨一直低於澳洲央行的目標，也為該行在 2016 年 8 月將利率降至歷史低點的最大原因，在那之後澳州一直維持現金利率不變的情況。而儘管自 2017 年以來就業增長強勁，但工資增長低於 2%，造成了消費者價格的下行壓力。

經濟增長

澳洲央行認為 GDP 將強勁增長，主要受益於全球經濟活動的增加，以及政府在基礎建設上的支出，這一部分帶動了非礦業相關的投資。此外，企業獲有所增長，帶動商業信心。

就業人口增長強勁的指標顯示，澳州經濟增長前景看好，而澳洲央行指出，經濟目前不會受到產能限制。

但澳洲央行強調貿易戰對全球經濟增長構成的風險，而報復性的關稅措施將會大幅削弱投資前景，並可能對信心和金融市場情況造成影響。

澳幣兌美元 10 日走低 0.58% 至 0.7330。澳洲央行表示，澳幣下滑有助於澳州的出口，對經濟增長和通膨有幫助。FXStreet 的首席分析師 Valeria Bednarik 指出，近期澳幣兌美元下滑，且技術指標顯示，澳幣有可能將繼續下滑，目前的兩個支撐點為 0.7330 與 0.7300。