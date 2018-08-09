大股東Naspers成立視頻部迎戰Netflix 騰訊重返370元關口

據路透社今 (9) 日報導，騰訊 (0700-HK) 大股東 Naspers 視頻娛樂分部新成立了 OTT 視頻部門，並任命 Niclas Ekdahl 為負責人，9 月 10 日走馬上任，目的是對抗來自 Netflix 等全球視頻服務巨頭的激烈競爭。

騰訊今股價開高走高，早盤一度漲 3.08%，重返港幣 370 元關口，截至發稿，漲 3.747%，報港幣 374 元。

騰訊股價重返港幣 370 元關口 (圖：新浪財經)

非洲地區的 OTT 視頻服務在快速增長。Naspers 面臨來自 Netflix、亞馬遜，以及 Cell C Black、Kwese 和 Vodacom VideoPlay 等本地公司的競爭。

為應對激烈的市場競爭，Naspers 第二季合併了旗下點播視頻業務 Showmax Africa 和互聯網電視服務 Dstv Digital Media，組建被稱為 Connected Video 的新業務部門。

截至今年 3 月份的一年中，Naspers 視頻娛樂業務非洲使用者增加 150 萬，總數超過 1300 萬，營業利潤增長 29% 至 3.69 億美元。

Naspers 週三 (8 日) 漲 0.69%，報 335183 南非幣。