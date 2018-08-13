台股下殺跌破年線 接下來觀察兩指標 估本周站回年線機率高

美國與土耳其關係趨於緊張，土耳其里拉重貶，投資人擔憂新興市場資金逃離，重創國際股市，台股今 (13) 日為今年第四次跌破年線。法人表示，台股受系統性風險影響，資金全面撤出，不過，觀察今年前三次跌破年線後，平均四天後會重新站回年線，接下來可留意年線是否快速站回以及新興市場貨幣是否止跌等兩指標。

台新投顧副總黃文清表示，受到土耳其危機影響，今日資金全面撤出台股，各族群無一倖免，目前看來，台股短期仍偏空，不過，中長期還是看好，因下半年仍有部分產業旺季，可望帶動指數回穩向上。

第一金投顧董事長陳奕光則表示，台股面臨的是系統性風險，今日為今年第四次跌破年線，第一次在 2 月 9 日，最低點落在 10189 點；第二次於 4 月 24 日，最低點落在 10540 點；第三次在 7 月 5 日，最低點 10585 點；今日則是第四次跌破年線，最低點落在 10693 點。

觀察今年前三次台股跌破年線，平均四天後會重新站回年線，因此，就此推論，估計本周可望重新站回年線。

陳奕光表示，今日在土耳其里拉重貶影響下，國內匯市貶、股市殺，加上內資又停損等，引發台股多殺多行情，不過，觀察今日融資餘額大減逾 47 億元，估計明日指數有機會反彈。

整體來看，陳奕光表示，短期先待台股站回年線之上、貨幣止貶回升，包括歐元、英鎊以及新興市場貨幣等止貶，且美元指數也不能過強，指數才有機會上攻，目前估計台股將於 10600 至 10900 點上下震盪盤整。