晶電Q2為今年谷底 每股賺0.11元 近5季低點

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 今 (13) 日公布第 2 季與上半年財報，受到背光與照明需求放緩影響，第 2 季為今年營運谷底，營益率為近 8 季低點、僅 1%，稅後純益 1.22 億元，季減 69.49%、年減 83.32%，每股稅後純益 0.11 元，為近 5 季新低；上半年稅後純益 5.22 億元，年減 15.95%，每股稅後純益 0.48 元。

晶電第 2 季合併營收 52.95 億元，季增 2.86%，年減 20.36%，毛利率 17.77%，季增 0.55 個百分點，年減 3.12 個百分點，營益率 1％，季減 1.47 個百分點，年減 8.35 個百分點：稅後純益 1.22 億元，季減 69.49%，年減 83.32%，每股稅後純益 0.11 元。

晶電上半年合併營收 104.43 億元，年減 15.62%，毛利率 17.5%，年減 2.85 個百分點，營益率 1.72%，年減 6.67 個百分點；稅後純益 5.22 億元，年減 15.95%，每股稅後純益 0.48 元。

一般而言，第 2 季為 LED 產業傳統旺季，晶電今年卻明顯「旺季不旺」，背光與照明需求放緩，晶電總經理周銘俊先前指出，主要原因在於去年整體需求相對強勁，加上今年有許多體育盛事，業界對今年抱持高度期待，下游終端儲備許多庫存以因應今年需求，但需求卻不如預期強勁。

展望第 3 季，晶電表示，植物照明與紅外線照明需求佳，四元 LED 需求比第 2 季更熱絡，維持旺季狀態、產能滿載且持續增加；藍光部分，第 3 季適逢手機背光旺季，手機背光需求回溫，且由於歐美市場將出貨電視高階新品，帶動電視背光需求動能。

Mini LED 應用部分，晶電目前已接觸包括手機、電競、平板、車用與電視應用等終端客戶，據悉，電競應用陸續找到解決方案，可望於第 4 季問世，且需求動能可期。至於手機應用部分，晶電表示，目前所提出的解決方案受到客戶肯定，但出貨時程仍得視客戶的產品與市場規劃。VCSEL 代工業務部分，晶電先前就曾表示，第 4 季有機會小量出貨給 6 吋代工客戶，貢獻營收，明年可望有較大量的訂單挹注。

