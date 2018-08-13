市場多空雜音交錯 外資上周小幅買超台股

土耳其危機來攪局，引發全球金融市場波動加劇，亞股上周資金動能尚未出現太大幅度的影響，其中，外資小幅買超台股 0.07 億美元，印度股市則逆勢轉吸金 2.75 億美元，稱霸單周股票吸金王，而即便上周仍有部分亞洲國家遭外資調節，但單周失血幅度甚微。

台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前市場持續反覆消化利多利空消息，且因美中貿易紛爭未定，壓抑市場原本預期，整體來看，市場中長線仍受制於貿易事件發展，短線上焦點將聚焦在 iPhone 旺季鋪貨等效應上。

值得關注的是，美中貿易衝突持續升溫之際，上周又傳出美國宣布對土耳其祭出外交和關稅等經濟制裁，導致原先已持審慎觀望態度的投資人，情緒再隨美土政治衝突升高而上緊發條，也拖累亞股上周整體表現。

不過，摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，若以資金動能來看，印度、泰國、馬來西亞和台灣都獲外資買超，不難看出資金對這四地態度依舊維持偏多看待。就 VIX 指數來看觀察，短線雖然呈現上升趨勢，但仍處於相對低檔位置，約 13 左右的水準，顯示市場對於土耳其危機再擴大預期下降，投資氣氛轉趨樂觀可期。

再者，土耳其於全球主要新興股票指數佔比低，對整體新興市場影響相對來得低，投資人應將近期土耳其危機視為單一議題，長線股市投資仍應回歸基本面表現，企業獲利狀況與價值面將扮演引領資金下一步布局方向的重要關鍵。