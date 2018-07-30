晶電Q3拉貨需求回溫 Mini LED電競應用可望Q4亮相

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 第 3 季四元 LED 需求比第 2 季更熱絡，產能滿載且持續增加，手機背光需求也回溫；Mini LED 電競應用陸續找到解決方案，可望於第 4 季問世，且需求動能可期，手機應用部分，目前晶電所提出的解決方案受到客戶肯定，但出貨時程仍得視客戶的產品與市場規劃。

展望第 3 季，晶電表示，植物照明與紅外線照明需求佳，四元 LED 需求比第 2 季更熱絡，維持旺季狀態、產能滿載且持續增加；藍光部分，第 3 季適逢手機背光旺季，手機背光需求回溫，且由於歐美市場將出貨電視高階新品，帶動電視背光需求動能。

Mini LED 應用部分，晶電目前已接觸包括手機、電競、平板、車用與電視應用等終端客戶，據悉，電競應用陸續找到解決方案，可望於第 4 季問世，且需求動能可期。至於手機應用部分，晶電表示，目前所提出的解決方案受到客戶肯定，但出貨時程仍得視客戶的產品與市場規劃。

VCSEL 代工業務部分，晶電先前就曾表示，第 4 季有機會小量出貨給 6 吋代工客戶，貢獻營收，明年可望有較大量的訂單挹注。

晶電第 2 季受到背光與照明需求放緩影響，合併營收 52.95 億元，季增 2.86%，年減 20.36%；前 6 個月累計營收 104.43 億元，年減 15.62%。