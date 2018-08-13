〈智慧機械白皮書〉柯拔希籲匯率政策兼顧出口業競爭力 盼啟動新台幣防禦性貶值

台灣機械工業同業公會今 (13) 日發表智慧機械產業白皮書，理事長柯拔希呼籲，政府應在匯率政策上，兼顧出口產業的競爭力，近年日、韓 2 國幣值貶值大幅超越台灣，使台灣機械業外銷時競爭優勢受影響，籲政府啟動新台幣防禦性貶值，並加速與各國簽訂自由貿易協定，讓產業能持續蓬勃發展。

談及新台幣匯率議題，柯拔希指出，台灣機械產品出口占比超過 7 成，受到匯率與關稅因素影響大，去年機械產業以美元計價的產值成長 21.1%，若換算為新台幣，則被匯率侵蝕了 8%，他建議，政府應因應全球市場匯率變化擬定匯率政策，日本及韓國為台灣機械業主要競爭對手，而近年日、韓 2 國幣值貶值大幅超越台灣，使台灣外銷時的競爭優勢受影響。

柯拔希呼籲，政府應在匯率政策上，兼顧出口產業的競爭力，提供國內機械產業在國際市場上公平的拓銷競爭條件，並啟動新台幣防禦性貶值，讓台灣成為智慧機械王國。

關於自由貿易協定，柯拔希則說，台灣與各國簽訂自由貿易協定的進展緩慢，使台灣在國際貿易上被邊緣化，且中國、日本與韓國等競爭對手均加速洽簽各種自由貿易協定，將使台灣機械產業訂單，面臨逐漸流失的危機。

柯拔希建議，政府經貿單位勢必要加速與歐美、東盟等各國簽訂自由貿易協定，讓台灣機械產業能持續蓬勃發展。