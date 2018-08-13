聯廣上半年獲利年增逾53% 每股盈餘1.81元

聯廣傳播 (8497) 上半年營收 12.32 億元，毛利率 27.45%，營業淨利 0.9 億元，稅後淨利 6105 萬元，較去年同期成長逾 53%，每股盈餘 1.81 元，營收及獲利均優於去年同期。聯廣指出，暑假向來是廣告媒體的傳統旺季，飲料、冰品、消費品及啤酒等客戶推出新廣告作品及各式媒體強力投放，6 月 Computex 台北國際電腦展中，子公司光洋波斯特受惠於推出電競、擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）等創新技術，媒體公關與會展業務的效益逐步顯現，讓業績較去年佳。



展望下半年，聯廣表示，在實效媒體優化、社群行銷、數據分析及數位研發等全方位數位領域持續布局，廣告媒體與會展業務已站穩產業數位先驅的領導地位，第四季先勢行銷傳播集團將成為聯廣集團的一員，愈趨完整的文創數位媒體版圖可望讓聯廣集團續創佳績，聯廣集團也將持續與文創產業內的優質公司進行策略合作，致力成為最具影響力的內容體驗文創平台。