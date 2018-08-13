元太ESL奪全球65%市占率 彩色電子紙年底量產 攻商用廣告看板

元太 (8069-TW) 積極布局新零售領域，總經理李政昊今 (13) 日指出，電子貨架標籤 (Electronic Shelf Label，ESL) 從 4 年前的市占率 2%，目前已拿下全球 65% 市占率，看好未來的成長會更快速，除了 ESL 之外，開發的彩色電子紙 ACeP 預計今年底量產，目前已有客戶在測試中，將進一步搶進商用廣告看板市場，未來不排除也應用到電子貨架標籤上。

群創 (3481-TW) 今日攜手合作夥伴宣布打造新零售顯示器產業鏈生態系，與全家攜手開出全台第一家智能便利商店，在店內就可以看到元太的 ESL，元太總經理李政昊指出，外界對元太最早印象是做 LCD 面板廠，這幾年透過轉型已開始在轉變，在新零售上面主要是賣電子紙材料給客戶，跟合作夥伴一起在市場上成長。

他表示，新零售市場為什麼要有電子標籤，第一個很重要的是，線上跟線下的價錢要連動時，如果店是幾千家的話，要變一個價錢不是像網路那麼方便隨時可以去變，需要透過一個系統可以隨時去變這個價錢。

還有，電子標籤另一個變的很重要功能就是省電，為什麼要省電，一個標籤可能一天要變 3-4 次，如果說常要換電池的，可能人工的費用效益就不見了，因此電子標籤的電池必需要撐到 5-7 年，這是目前的規範；另外一者 個就是廣視角，消費在看價錢時希望任何一個角度都可以看到。

李政昊說，電子標籤是很早就有的市場，最早大家是用 STN，元太則是電子紙，兩者的不同在於，電子紙是像紙的感覺，比較不像 LCD；4 年前剛跨足這個市場時，市占率只有 2%，4 年後占的比率慢慢愈占愈大，目前已經有 65% 的市占率，外資分析師認為，預估到 2020 年，這個產業年複合成長率達 44%。

他強調，元太是跟著所有夥伴一起攻這個市場，提供電子紙的材料，群創提供玻璃基板，提供給各家模組廠，再推給做電子標籤的廠商，然後再推到整個市場，因為這個產業有很多不同尺寸需要，有很多市場不同的連結，透過這樣的模式可以接觸到希望跨入這個產業的人，一起把市場做大。

李政昊表示，4 年來做電子標籤發現還有一個很重要的問題希望解決，就是希望電子標籤是沒有電池的，這幾年開始開發不需要電池來傳輸資料跟充電標籤，未來希望標籤不需要裝電池，而是透過 RF 去傳資料及供電，讓標籤不需要電池，不需要更換。

李政昊透露，除了研發無電池的電子標籤外，電子紙標籤破片也是客人反應回來的問題，所以也跟群創合作，怎麼來創造塑膠屏，除了大家想的塑膠屏是用 AMOLED 來做塑膠屏之外，其實電子紙也可以做塑膠屏，未來電子標籤也將走向塑膠屏，但是成本還有待努力。

除了電子標籤之外，在布局新零售市場時，彩色電子紙也是一個重要的成長市場，李政昊說，已經好幾次在 SID 展現過要做彩色屏 (彩色電子紙)，預計今年年底就可以把彩色屏做出來，目前已有客戶在測試中；未來電子標籤可能也是有機會結合彩色電子紙。

元太指出，彩色電子紙主要是鎖定商用板及店頭廣告看板等市場，先前已展示過 32 吋及 13.3 吋的產品，據指出，在月底的觸控展中，將會有更多的彩色電子紙產品亮相，市場推測，相關效益可望在明年逐步發酵。