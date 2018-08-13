三大法人合賣73.09億 外資期貨多單減萬口 漲價族群兇手是本土法人

土耳其里拉大貶，撂倒新興市場多國的貨幣，因此引爆全球股災，台股今 (13) 日也帶量長黑重挫連破三線。三大法人同站賣方，合計賣超 73.09 億元，外資雖然僅賣超 28.46 億元，低於預期，但是外資在期貨多單減碼且空單加碼，淨多單減少超過萬口，籌碼面偏空情緒明顯相對高漲。值得留意的是，漲價族群如被動元件、矽晶圓等，殺盤主力皆來自本土法人。

台股今天終場跌至 10748.92 點，重挫 234.76 點、跌幅 2.14%。自營商賣超 39.23 億元，投信賣超 5.4 億元，外資及陸資賣超 28.46 億元，三大法人合計賣超 73.09 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 11629 口至 13702 口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 10729 口至 45108 口，成為法人看壞後市的一大指標。

外資買超前 10 名個股分別為：富邦 VIX 獲買超 27819 張、元大台灣 50 反 1 獲買 20601 張、欣興 16546 張、友達 15,501 張、中環 13,537 張、臻鼎 - KY 獲買 7592 張、中石化 5,732 張、亞泥 4,661 張、群創 3,854 張、強茂 3,646 張。

外資賣超前 10 名個股分別為：中信金 24,643 張、華航 20,326 張、旺宏 19,720 張、聯電 18,050 張、華邦電 11,719 張、元大滬深 300 正 7,897 張、台積電 5,445 張、富邦金 5,272 張、晶電 5,131 張、中壽 5,036 張。

投信買超前 5 名分別為：中鴻 4,098 張、亞泥 3,395 張、鴻海 3,033 張、台泥 1,895 張、欣興 1,012 張。投信賣超前 5 名分別為：晶電 2,069 張、禾伸堂 2,012 張、強茂 1,934 張、華新 1,810 張、信昌電 1,642 張。

自營商買超前 5 名分別為：元大台灣 50 反 1 獲買 38,263 張、元大 S&P 原油正 2 獲買 4,129 張、富邦 VIX 獲買 3,828 張、宏盛 2,775 張、國泰臺灣加權反 1 獲買 1,041 張。

自營商賣超前 5 名分別為：元大滬深 300 正 2 遭賣 9,968 張、晶電 4,973 張、中石化 4,945 張、燿華 4,033 張、旺宏 4,004 張。

值得留意的是，矽晶圓、被動元件為主要重災區，而最大殺盤就是來自於投信或自營商，除了禾伸堂、信昌電擠進投信賣超前 5 名，矽晶圓的台勝科、被動元件的奇力新，都被投信及自營商同步大舉出脫。

整體來說，日盛投顧表示，台股本波 7/6 自低點 10523 點上漲到 8/1 見到 11100 點本波反彈高點，上漲約 577 點後，大幅度吐回，今天同時跌破季線、半年線與年線等均線支撐，今天的長黑 K 線將得花一段時間消化，加上 9 日 KD 持續下彎來到 40.2 與 53.7 附近，因此多方力道大減，所幸仍在長期上升趨勢線上，目前此位置約在 10600~10700 點間，預期大盤短線將在 10600~10900 點間整理。

