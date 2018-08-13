〈土耳其貨幣危機〉土耳其拖累全球股市 分析師建議港股配置這些板塊避險

近期土耳其金融震盪拖累全球股市，港股短期需觀望週邊環境風險，反彈或受壓制。平安證券策略分析師魏偉、邱珮慈建議，近期配置避險型的防禦板塊，如銀行、醫療和公共事業，也可以關注將於 8 個月生效的恒生系列指數調整成分股。

〈國企改革主題〉

港股短線反彈力度或受波及，但仍有基本面的有效支撐。

一方面，中國國內資本市場維穩信號明確，從中國證監會發文到人行貨幣政策第二季的執行報告，國內改革政策正加速推進，中國國企改革之主題值得關注。

近期國務院調整成立國家科技領導小組，支持科技產業提升技術創新能力。未來中國企業品質改善與國際知名度提升，將對近年來與 A 股聯動性持續加大的港股市場帶來利多，而高精尖技術領域的優質中國企業數量增加也會為港股市場注入活水。

〈納入恒指成份股個股〉

恒生系列指數結構調整，納入新經濟企業標的。上週恒生指數公佈二季度指數調整檢討，剔除東亞銀行 (0023-HK) 與招商局蛇口 (0144-HK)，加入中國生物製藥 (1177-HK) 與申州國際 (2313-HK)。

近年恒生指數公司多次調整港資大型藍籌股，早在東亞銀行之前，利豐 (0494-HK) 與國泰航空 (0293-HK) 已接被移出恒生指數。調整後，金融板塊比重從 48.07% 降至 47.71%，公用事業從 5.19% 降至 5.08%，地產從 11.02% 降至 10.81%，工商業板塊則從 35.72% 升至 36.41%。

受到指數變動影響，加大恒生指數權重的建設銀行 (0939-HK) 與中國平安 (2318-HK) 本週居港股通南下資金淨買入的第二與第四名，淨買入數額分別為人民幣 11.2 億與 4.1 億元。

此外，恒生綜合指數也新納入 33 隻成分股，其中包含雷蛇 (1337-HK)、平安好醫生 (1833-HK)、匯付天下 (1806-HK)、維信金科 (2003-HK) 等新經濟企業，而納入恒生綜合指數的碧桂園 (2007-HK) 也出現人民幣 0.7 億元的淨買入額，居本週港股通南下資金淨買入的第七名。

此次指數調整不難看出港股市場在發佈新興上市制度後吸引新經濟企業的成效，原本主要由金融、保險等傳統產業組成的港股市場已逐漸擴大新經濟企業占比，提供投資人更多元的選擇。

不過，仍有一些投資人應注的風險：