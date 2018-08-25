效法投資大師 挖掘成長飆股

撰文：周明欣

傳奇基金經理人彼得．林區（Peter Lynch），最令人傳頌的事蹟是將富達麥哲倫基金（Fidelity Magellan Fund）從瀕臨解散清算，發展成全球第一大的基金。而這樣一位投資界的傳奇人物，能讓他心服口服的投資大師又是哪些人呢？「在我 50 多年的投資生涯中，有幸遇見多位偉大的投資專家，並與他們共事，包括：嘉百利、坦伯頓爵士、巴菲特以及達諾夫。簡單來說，喬爾足以媲美這些投資大師。」彼得．林區說。

可是，喬爾是誰，能與這些大師齊名？

喬爾．提靈赫斯特（Joel Tillinghast）是來自美國中西部偏僻小地方的低調又神祕的人物，掌管富達低價股基金（Fidelity Low-Priced Stock Fund）逾 28 年，創造出平均年化報酬率 13.8% 的優異長期績效，遠勝同一期間指標指數羅素 2000（Russell 2000）的 9.6% 及標準普爾 500（S&P 500）的 9.7%，甚至林區也拿出自己的錢，投資在這檔基金上，可見林區對提靈赫斯特投資功力的肯定。

林區認為，喬爾的厲害之處，在於能在沒有人注意或很少有人注意到的地方，發掘中小型股票的價值。林區舉例，市場上有許多基金操盤手會對谷歌（Google）、蘋果（Apple）等科技股大量關注，然而只有少部分的人會願意追蹤像是威爾士水務公司（Dwr Cymru Welsh Water）、英國水務公司 Northumbrian Water 等水資源類股公司。水資源類股一點都不有趣，加上許多注意到自來水公司的人，通常欠缺深入研究基本面的耐心和努力，因而錯過公司成長的機會，可是，喬爾卻能夠發現其中的價值。

在林區眼中，喬爾是史上最優秀、最成功的選股投資人之一，擁有偉大投資人必備的所有特質，諸如有耐心、有彈性，能接受新想法；不受外界質疑的眼光左右，堅定心志讓投資開花結果；能進行獨立研究，也勇於承認錯誤和出場；堅持不懈，卻不固執己見；能一口氣消化數百家公司的資訊，分析研究、去蕪存菁，再從中挑出長期贏家，避開許多賠錢的股票。

一開始，喬爾只鎖定成交價在 15 美元以下的標的，但隨著時間推移，便宜的股票愈來愈難找到，於是他將買進的目標價格調高為 35 美元以下。他專注於尋找低本益比、具有良好的資產報酬率、豐沛的現金流量，且有持續成長的商業模式的股票。

由於喬爾不喜歡花心思猜測進出市場的時機，所以他在買進股票以後就很少賣出，每年持股的周轉率僅有 9%。相對之下，美國共同基金的平均年周轉率約在 30% 上下，而台灣境內基金平均年周轉率則常在 60% 以上。

但 2011 年，他碰上人生重大的轉折，該年 3 月，提喬爾到日本東京開會時，遭逢 311 大地震。幾天後，他最喜歡的叔叔過世，身邊又有一群朋友因為投資不熟悉的產品而陷入財務危機。在經歷一連串事件之後，他有極大的感觸，便想向大家分享自己所學到的東西，遂投入寫書。

費時數年，喬爾將自己所有的投資觀念寫進《大利從小》（Big Money Thinks Small）這本書裡，書本一開始從「如何看待投資」著手，告訴投資人要如何建立正確的投資心態，接著探討投資人會遇到哪些盲點，再來是教導投資人如何辨別誠實、有能力的公司管理階層，以及如何辨識長壽且長青的企業，最後則探討該如何評估公司的價值。

在書中，他詳細地向讀者介紹他投資過程的每個步驟，告訴讀者該如何問對問題，並且客觀思考投資組合的狀況。

由於，投資很大一部分是在了解自己的侷限和避免錯誤，喬爾甚至直白的說，任何一本投資書都無法讓讀者變成巴菲特，但可以教人如何避免犯下愚蠢的錯。

他在書中剖析自己部分投資失誤的原因，並指引讀者該怎麼做，才不會重蹈他的覆轍，進而成為績效高於市場平均水平的投資者。特別為《大利從小》一書撰寫推薦序的彼得．林區也對此書寄予厚望，大讚此書是圖書界的十倍股，值得讀者細細品味。

喬爾喜歡買進價值被低估的股票，之後再靜靜等待市場承認該檔股票的價值。然而，想要如此操作，先決條件是必須確認所找到的公司是一家長壽公司。然而要怎麼辨別哪些公司是長壽公司呢？對此，喬爾有一些看法，首先要找出「無法快速改變的習慣」，像是有些人習慣抽菸、喝啤酒等等，通常這些習慣是無法迅速被改變的。接著，下一步就是找到生產這些產品的廠商，再來就可以研究同一類別不同廠商的報表，並從中找出表現最好的一家公司。



來源：《Smart 智富》 2018 年 8 月

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