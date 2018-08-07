無協議脫歐利空徘徊 英鎊明年初有趣了 分析師：不是上漲10%就是下跌10%

市場對英國無協議脫歐的擔憂升高下，英鎊周一一度跌至 11 個月來的新低，美銀美林 G-10 貨幣外匯策略師 Thanos Vamvakidis 表示，若英國無協議脫歐成真，英鎊將成為「最有趣的交易」，明年初將大幅震盪，各有上漲 10% 或下跌 10% 的可能。

隨著 2019 年 3 月英國正式退出歐盟的最後期限逼近，英國國際貿易大臣 Liam Fox 表示無協議脫歐的可能性高達 60%，同時，美元受到全球貿易緊張局勢的支撐走強，使得英鎊兌美元周一下跌，最低來到 1.2920。

英鎊兌美元日 K 線。(來源：新浪財經)

自 2016 年 6 月英國通過脫歐公投後，脫歐議題一直左右英鎊的走勢，迄今英鎊的跌幅已達 13%。

Vamvakidis 指出，英鎊兌美元的九個月風險逆轉，目前釋出 17 個月來的最強看跌信號，同期的隱含波動率躍升至 3 月以來的最高點。未來幾個月，英鎊將震盪加劇，明年初若果真無協議脫歐，跌幅將高達 10%；但若達成任何協議，漲幅也同樣高達 10%。

法國農業信貸銀行 G-10 貨幣策略主管 Valentin Marinov 表示，60 % 的無協議脫歐可能性高於大多數客戶能接受的利空，果真如此，預期英鎊兌美元可能跌回到長期公允估值 1.2；反之則可能升到 1.39 之上。

荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 也認同英國「硬脫歐、英鎊將大幅下跌」的論調，在脫歐形勢更加明朗前，不建議做多英鎊；並預估英國若未傾向軟脫歐的話，歐元兌英鎊可能從目前的 0.89 下跌 10% 左右。

歐元兌英鎊周 K 線。(來源：新浪財經)

多倫多道明銀行外匯策略主管 Ned Rumpeltin 則表示，目前英鎊可能會經歷市場反映並消化無協議脫歐風險的周期，但他認為這只是雙方談判發出的政治噪音，歐元兌英鎊若能突破 0.925 的話，則意味著市場正在消化英國無協議脫歐的利空，而目前看起來有可能突破近一年的整理區間。