〈土耳其貨幣危機〉土耳其央行調降存準率 承諾流動性要多少給多少 里拉自記錄低點回升

土耳其央行週一 (13 日) 承諾，提供所有需要的流動性，並且調降土耳其銀行的里拉和外幣存準率，讓里拉在前一交易日觸及歷史低點 7.24 兌 1 美元後，又回升一點至 6.4 里拉兌 1 美元。

在上週五里拉崩跌且風險蔓延全球市場後，土耳其財長 Berat Albayrak 週日表示，政府將開始實施一項經濟行動安撫投資者，週一央行宣布了此消息。

土耳其央行調降銀行的里拉存準率 250 個基點，且至多 3 年期非核心外匯負債的存準率也調降 400 個基點，此舉將釋出高達 100 億里拉、60 億美元和等值 30 億美元的黃金流動性到金融系統中，央行還承諾「將提供銀行需要的所有流動性。」

今年迄今，里拉兌美元跌幅超過 40%，大部分係因市場擔心土耳其總統 Tayyip Erdogan 對經濟的影響，他一再呼籲央行降息，也和美國的關係惡化。

上週五里拉崩跌多達 18%，震動美歐股市，投資者逃離對土耳其有曝險的銀行。

週日晚上里拉再次大跌，衝擊亞股、南非幣蘭特，全球貨幣市場避險需求大升，投資者湧向美元、瑞朗和日圓等。

BlueBay 資產管理分析師 Timothy Ash 批評，土耳其的計畫早該在亞股開盤前就準備好，「他們總是慢人家一步，總是在追趕又總是太晚，導致傷害已經造成，只會照本宣科，看書上怎麼教風險管理就怎麼做。」

Albayrak 表示，預算紀律將是土耳其新經濟方法最重要基礎，必要時將針對目標指標實施財政規則。

他稱，目前已經為銀行和「真正」的經濟準備好一項計畫，其中包括最容易受外匯波動衝擊的中小型企業。「我們會和銀行與銀行監管機構合作，加速採取必要步驟。」

Albayrak 駁斥土耳其可能干預銀行的美元帳戶之臆測，聲稱絕不可能扣押這些美元存款或將其轉為里拉。