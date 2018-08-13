土耳其危機發酵 港股午盤大跌1.83% 教育股集體暴跌

土耳其貨幣里拉急貶引發新興市場危機，美元指數升破 96，加上港美利差擴大的壓力下，港幣兌美元持續表現弱勢，市場憂慮新一輪資本外流再現。

恒生指數今 (13) 日低開 1.44%，失守 28000 點，此後跌幅有所擴大，截至午盤，恒指跌 1.83%，報 27847.32 點；國企指數跌 2.1%，報 10713.16 點；紅籌指數跌 2.07%，報 4185.97 點。大市成交量港幣 454.79 億元。

土耳其里拉大貶危機正在新興市場擴散，南非蘭特一度閃崩觸及 2016 年 6 月以來低位，今新興市場貨幣大跌。印尼盾重挫逼迫央行干預匯市，俄羅斯盧布也一度大幅貶值超 2.3%，馬來西亞林吉特乃至人民幣等其他新興市場貨幣也承壓下挫，韓元及新加坡元亦受美元指數走高拖累。

分析師指出，投資者需考慮土耳其貨幣危機引發的其他市場連鎖反應，以及一系列其他風險。美國四處揮動制裁大棒，一週來威脅對土耳其進行制裁、對俄羅斯實施新制裁、重啟對伊朗的制裁。意味著一段時間內全球股市走向會不明朗、新興市場貨幣不受青睞，而美元和日圓走強。

除貨幣危機之外，恒指公司公佈季檢結果，黑馬中生製藥 (1177-HK) 及申洲國際 (2313-HK) 齊染藍，招商局港口 (0144-HK) 恒指成分股地位則被取代，令市場意外的是，本地銀行股東亞銀行 (0023-HK) 亦遭剔出，意味老牌港資藍籌再少一家。東亞銀行跌 6.28%，招商局港口跌 4.63%，申洲國際漲 3.54%，中生製藥漲 3.86%。

中央司法部發佈草案第 12 條指出，實施集團化辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協定控股等方式控制非營利性民辦學校。教育股應聲集體暴跌，其中，宇華教育 (6169-HK) 跌 32%，新高教集團 (2001-HK) 跌 26%，楓葉教育 (1317-HK) 跌 30%，天立教育 (1773-HK) 跌 32%，睿見教育 (6068-HK) 跌 39%。

中金指出，當前港股上市公司的收購基本都通過 VIE 架構，形成協議控制，和黨精神相悖。特別的，基於義務教育階段學校必須為非營利性學校，在過渡期後 (平均 5 年)，上市公司在義務教育階段的收併購將被限制。

騰訊 (0700-HK) 跌 2.32%，報港幣 361.4 元。本週有 5 家藍籌公佈業績，包括舜宇 (2382-HK)、潤電 (0836-HK) 等，但市場焦點落在週三 (15 日) 公佈上半年業績的騰訊身上，市場預期騰訊的手遊業務將出現按季倒退，非通用會計準則純利按年料升 11% 至 19%。

分析指出，現時市場對騰訊的業績看法較淡，若手遊業務最終有驚喜，或能帶動中資科技股的氣氛，令大市投資氣氛有改善。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 3.12 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 10.33 億元；深股通淨流入人民幣 0.09 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 0.28 億元。

滬股通中資金流入最多的是用友網路，淨流入人民幣 4889 萬元，其次為長飛光纖、通策醫療、烽火通信、華海藥業。資金流出最多的是貴州茅台，淨流出人民幣 2.52 億元。

深股通中資金流入最多的是中興通訊，淨流入人民幣 1.1 億元，其次為華菱鋼鐵、比亞迪、眾應互聯、康泰生物。資金流出最多的五糧液，淨流出人民幣 2.44 億元。