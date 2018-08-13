還沒準備好 中移動否認分拆咪咕和物聯網上市

消息指出，中移動 (0941-HK) 執行董事兼首席執行官李躍對外透露，目前正在籌畫旗下 3 家至 4 家公司分拆上市，但上市具體時間、地點未定，中移動香港也沒有相關計畫。

傳言一出，中移動隨即否認，中移動公關部的相關人士表示，上述說法不實，公司正在闢謠。

中移動今 (13) 日開盤跌 0.765%，報港幣 71.3 元。

圖：新浪財經

從中移動 2017 年年報來看，中移動旗下分別有咪咕文化科技有限公司、中移投資控股有限公司、中移線上服務有限公司、中移（杭州）資訊技術有限公司、中移互聯網有限公司、中國移動通信集團終端有限公司、中國移動通信集團設計院有限公司、中移物聯網有限公司、中移 (蘇州) 軟體技術有限公司、中移鐵通有限公司等公司。

從具體業務來看，李躍表示會考慮選擇已經獨立運營、與大網業務關聯較少、方便財務核算的公司。

經濟學家宋清輝對《證券日報》指出，如果中移動籌畫旗下公司分拆上市，按照獨立運營、與大網業務關聯較少等要求，咪咕文化科技、中移物聯網等公司被分拆上市的可能性較大。

事實上，早在此次中移動被傳籌畫旗下 3 家至 4 家公司分拆上市之前，市場上就早有咪咕可能在後期引入混合經濟所有制，即引入民營資本，最終分拆上市的傳聞。

據中移動披露的資料顯示，今年上半年咪咕視頻業務引入足球世界盃優質內容，結合會員權益及大流量套餐，開展差異化的互聯網行銷，取得良好效果，世界盃期間通過咪咕視頻用戶端觀看比賽超過 43 億人次。移動支付業務方面，「和包」交易量突破人民幣 1.36 兆元。

對於咪咕等公司而言，一旦分拆上市，或能取得更為合理的估值；對於中移動而言，旗下公司受資本支援得到進一步的發展，也有望與中移動形成業務協同效應。

上海社科院互聯網研究中心首席研究員李易在接受《證券日報》記者採訪時談到，相對於高新技術企業，無論從本益比的角度還是市銷率的角度來看，中移動的市值都相對較低。對於咪咕等互聯網公司而言，一旦能夠從中移動分拆出去上市，其估值將會得到一個接近其他互聯網公司的水準。

雖然中移動極力闢謠，但宋清輝認為，闢謠「可能是準備工作沒到位，例如上市具體時間、地點未定等」，在此情況下宣佈籌畫公司分拆上市並不合適，可能干擾上市工作。