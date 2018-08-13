土耳其貨幣危機蔓延 南非幣閃崩暴貶5%創逾2年新低

受到土耳其貨幣里拉巨貶的衝擊，週一 (13 日) 同屬新興市場的其他國家貨幣，也應聲出現重貶，其中又以南非幣貶幅盤中一度高達 5.04% 最令市場震撼，南非幣週一 (13 日) 盤中最低貶至 15.4063，創下逾 2 年來新低。

美元兌南非蘭德 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

由於土耳其政府拒絕美國要求釋放一名已遭土國囚禁 2 年的基督教牧師，美國川普已決定對 2 名土耳其高階官員實施同等制裁，並且對土耳其的鋁出口品加以課徵 20 % 關稅、鋼鐵品課徵 50% 關稅。

而土、美兩國關係的持續交惡，也令週一 (13 日) 土耳其里拉盤中亦一度衝上 7.24 的歷史新低價，雖然隨後土國立即宣布實施資本管制，令里拉升回 7.00 大關附近，但仍是接近歷史新低水準。

美元兌土耳其里拉 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

土國貨幣危機正引爆新興市場慘遭血洗，外資正大舉拋售新興市場貨幣回流美元，除了南非幣暴貶至逾 2 年新低以外，週一 (13 日) 印尼盾、馬來西亞林吉特也同樣走低，市場分析師認為，目前新興市場仍受到美國主導的貿易戰與經濟制裁所影響，尚未出現較明朗之前景。

富拓外匯 (FXTM) 外匯分析師 Jameel Ahmad 即表示，新興市場目前正廣泛受到土耳其貨幣危機所牽連，因美國政府目前正在市場上動作頻頻，除了真對中國的貿易關稅以外，對土耳其與伊朗的經濟制裁、對俄羅斯的新制裁等，都為新興市場前景帶來極高的不確定性。

市場人士分析，伴隨著新興市場不確定的性嚴重加劇，確實許多對沖基金會選擇將新興市場資產獲利了結、並將資金部位回流美元或是進入日圓等避險性貨幣，以規避未來可能出現的政治風險。