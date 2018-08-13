A股有望納富時羅素國際指數 可帶5000億美元資金活水

A 股繼先前入摩後，國際指數公司富時羅素執行長 Mark Makepeace 指出，若公司在下個月 (9 月) 把中國股票納入旗艦指數，其中國股票權重可能一舉超越競爭對手 MSCI。不過 A 股今 (13) 日受外圍市場集體下跌影響，市場跌多漲少、人氣低迷，跌幅最深一度逼近 2%。

《中國證券報》報導，以目前富時羅素國際指數約 1.5 兆美元的規模來看，若 A 股被納入富時羅素指數，預計一開始權重為 5%，後續將增至 32%，最高可望給 A 股帶來 5000 億美元以上增量資金。目前追踪全球性股指和新興股指的被動型基金中，有大約 40% 使用富時羅素編纂的指數，其餘則使用 MSCI 明晟的指數。

至於早在今年 6 月率先將中國納入新興市場指數的 MSCI，則是分兩階段行動，A 股 234 隻股票已在今年 6 月被納入 MSCI 新興市場指數的比例為 2.5%，第二階段在 8 月 13 日的季度指數評審通過後，納入比例將調高至 5%，生效日期為 9 月 3 日，這些 A 股約佔 MSCI 新興市場指數 0.78% 的權重。

不過，MSCI 納入 A 股後，市場並沒有因為外資進入而改變趨勢。Wind 數據顯示，6 月至今，MSCI 指數納入 A 股成分股平均跌幅為 10.69%，其中中興通訊、通威股份、隆基股份等 197 隻股票下跌，佔比 84% 。

儘管如此，外資進入 A 股的腳步卻未因此停止，截至 7 月底，已經有 14 家外資機構獲得私募證券投資基金管理人牌照。《券商中國》報導，截至 8 月 10 日，北向資金已經連續 14 個交易日淨流入，合計淨流入人民幣 274.33 億元。其中，8 月 9 日，北向資金淨流入更高達人民幣 52.15 億元，創下兩個多月新高。

近來外資流入 A 股速度加快，預計是在當前估值低的情況下，外資積極逢低布局，湧入的資金量已經和保險資金並駕齊驅。海通策略荀玉根表示，相對於內資，外資更看重價值、重消費、輕週期，這些外資注重個股估值的高低，更偏好行業龍頭股。

不過今日 A 股受到外圍市場集體下跌影響，早盤低位震盪，儘管盤中創業板指數一度成功翻紅，站穩 1500 大關，但市場依舊跌多漲少、人氣低迷，截止午間收盤，上証指數報 2746.90 點，跌 1.73%，深証成指報 8688.75 點，跌 1.42%，創業板指報 1499.98 點，跌 0.78%。