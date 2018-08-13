美圖發布“美和社交”戰略 完成美麗生態商業閉環

2018年8月8日，美圖公司（01357.HK）在北京發布“美和社交”戰略，以美為內容進一步鏈接美麗生態，從商業模式升級、組織結構變革、產品社交化三個維度推進這一戰略。

在發布會上，美圖宣布變革組織架構，成立三大產品事業群：社交產品事業群、美顏產品事業群、智能硬件產品事業群。其中，“社交產品事業群”排序第一，由此可見社交化已成為美圖當下最重要的方向。

“過去的十年裡，美圖圍繞著“美”，打造出廣受歡迎的產品，改變了全球十幾億用戶創造美、分享美的方式”，美圖CEO吳欣鴻表示，“新的十年，美圖已經開啟'二次創業'，在繼續探索'美'的同時，我們將向社交這個領域進軍。我們希望通過新的戰略，為用戶提供源源不斷的滿足感，並逐步形成屬於自己的商業模式”。

美圖升級商業模式，打造“美和社交”生態鏈閉環

作為“美和社交”戰略中的重要組成部分，平衡用戶產品和商業產品之間的關係，是美圖商業模式戰略升級的重要方向。

過去十年，憑藉在影像技術上的持續投入，美圖創造多款影像超級App，多個APP擁有過億級用戶，也獲得億級的流量。在全球約5億MAU用戶在使用美圖的各類影像產品，美圖是中國影像類移動應用巨頭。截止2017年12月，美圖MTid全球用戶超過2.67億人，日均圖片處理量超2億張，是美圖社交化的用戶基礎。

此次，“美和社交”戰略將幫助美圖構建美麗生態鏈一站式商業閉環：通過繼續深化影像技術壁壘、佔據相機入口的產品戰略，為用戶增長、社交導流夯實基礎。將從內容建設角度引入MCN機構及明星用戶，帶動示範作用，進一步提高社交氛圍、用戶黏性，從而提升流量的價值。升級全球為數不多聚焦於變美用戶的商業產品平台，打開商業化增量空間。未來，圍繞“美”提供產品及服務，延展智能硬件、電商平台、增值服務以外多元化業務形態，美圖大數據可以向合作夥伴有限度地開放，從而實現美麗生態鏈數據的全面打通。

在穩住“相機”這一核心用戶入口、進一步提升流量的同時，美圖社交化戰略將從品牌煥新、用戶建設、內容扶持維度為各方提供更為開放的合作模式，顯著提升美圖廣告營收規模。

據招銀國際研究分析師黃群表示，美圖一旦形成“應用矩陣+平台協同”，實現交叉銷售後，平台化的顯性協同作用將呈現。有助於美圖進一步低成本拓客，提升廣告營收，如更豐富的品牌廣告、原生信息流廣告、效果廣告、多元化的增值業務。

組織架構調整，全面佈局美和社交

在公佈“美和社交”戰略之後，美圖CEO吳欣鴻通過全員信的方式，宣布美圖進行組織架構調整：為更快地推進“美和社交”戰略，將成立“社交產品事業群、美顏產品事業群、智能硬件產品事業群”三大產品事業群，合力拉動推進公司戰略，基於用戶需求做產品創新，促進用戶增長並拓展商業化的維度和深度，打造美圖增長引擎。

這是美圖在上市後的最大一次組織變化，向外界傳達推進戰略的堅定決心。

美圖將從探索美顏產品創新，完成工具到社區再到社交平台的最佳路徑，打造智能硬件入口三大場景，進而升級公司組織的戰鬥能力及商業敏感度。

在美圖，用戶保有量過億的影像產品超過4款，較短時間內成功推出一款超級App的能力已編寫入美圖基因。此次調整更展現美圖管理層更為迅速的行動力：通過有力的運營組織及商業化平台，在用戶爆發式增長到來之際，同步提升商業化規模。

美圖秀秀、美拍已經成長為美圖社交化入口

美圖秀秀、美圖美拍組成“美和社交”戰略首發產品矩陣。

在今年5月，美圖秀秀宣布打造新型社交關係、美拍升級為泛知識短視頻社交平台，美圖的社交入口已初現。

美圖社交產品以圖片或短視頻為信息載體，從匹配和連接每個人的生活關係入手，構建普通個體之間的關係鏈，從而基於興趣愛好和地理位置等維度，為用戶之間進行關係鏈推薦，進而讓用戶之間產生更多互動，向社交階段發展，形成“生產—分發—消費—互動”的閉環。

據極光大數據顯示，截至2018年5月份最後一周，美圖秀秀保有量2.14億，依然處於攝影圖像類應用第一名。

作為美圖旗下最重要的用戶入口之一，美圖秀秀在今年5月開放互動社區，社區核心用戶平均每天使用社區25分鐘；九格愛心活動期間，日均DAU上漲29%。這一現象的背後，折射出用戶對“參與”有強需求，美圖秀秀對“用戶參與”具備引導能力。

“美圖以前過重押在用戶數量增長上。”一位和美圖有過密切溝通的分析師表達，“雖然美圖根基依然是來自用戶基數的增長，但在看不到顯性競爭對手、 MAU基數已觸達5億規模的美顏市場，美圖的主導地位短時期內還不容撼動。在此背景下，美圖主動調整策略發展社交生態，可以讓美圖入口根基更穩健的同時沉澱年輕用戶行為大數據，為擴張提速打下基礎”。

美圖“美和社交”戰略將成為用戶使用時長、廣告營收規模再創新高的牽引器。

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